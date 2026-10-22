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Teprve 14letý rybář vytáhl z vody úlovek, který nebyl rybou. Díky němu poznal muže, jenž mu změnil život

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Dennívýzva
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14letý chlapec z Minnesoty ve Spojených státech nedávno zašel na jeden ze svých dalších rybářských výletů s rodinou. Čekalo ho ale zcela jedinečné překvapení. Connor Halsa byl na rybářském výletu se svou rodinou – a [...]...
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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