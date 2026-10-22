Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Globus rozdává slevy starším ročníkům. Má to ale jeden háček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obchodní řetězec Globus připravil pro zákazníky novou slevovou akci, ale jen pro ty nad 65 let. Získání výhody v hypermarketu vyžaduje splnění podmínky.
Globus Olomouc, Ilustrační

Globus Olomouc, Ilustrační

Zdroj: FOTO:V0lkanic, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:59

Reklama
Další články z BetterLife
Řidičský průkaz letos propadne 200 tisícům lidí. Nový lze vyřídit z domova a nechat poslat na poštu nebo do boxu
Řidičský průkaz letos propadne 200 tisícům lidí. Nový lze vyřídit z domova a nechat poslat na poštu nebo do boxu
Invalidní důchody od ledna 2027 vzrostou až na 10 340 korun v minimu. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze
Invalidní důchody od ledna 2027 vzrostou až na 10 340 korun v minimu. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

Od 1. ledna 2027 se zvýší všechny invalidní důchody. Základní výměra stoupne o 270 korun. Sněmovna navíc...

Kontrola komína je povinná, četnost návštěv kominíka se liší. Hasiči upozorňují, že záleží na palivu i topné sezóně
Kontrola komína je povinná, četnost návštěv kominíka se liší. Hasiči upozorňují, že záleží na palivu i topné sezóně

Pravidelná kontrola komína od profesionála je povinná pro rodinné domy i chaty. U tuhých paliv se čistí...

Za telefon a internet lze ušetřit 2 400 korun ročně. Slevu ale získají jen lidé, kteří o ni sami požádají
Za telefon a internet lze ušetřit 2 400 korun ročně. Slevu ale získají jen lidé, kteří o ni sami požádají

Operátoři odečítají lidem se zdravotním postižením a nízkým příjmem z účtu za telefon a internet 200 korun...

Konec letního času se blíží. Posun ručiček zmate vnitřní hodiny a změny se nedočkáme až do 2031
Konec letního času se blíží. Posun ručiček zmate vnitřní hodiny a změny se nedočkáme až do 2031

Přechod na středoevropský čas nastane poslední říjnový víkend. Zpětný posun ručiček ovlivní fungování...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.