Globus rozdává slevy starším ročníkům. Má to ale jeden háček

Obchodní řetězec Globus připravil pro své starší zákazníky zcela novou akci v podobě slevy na celý nákup. Hypermarket nedaleko Plzně odstartoval speciální pondělky určené výhradně lidem nad pětašedesát let. Rodinná firma s dvousetletou tradicí tak rozšiřuje své služby o velkou výhodu a uleví mnoha peněženkám. Akce potrvá až do konce letošního roku.
Výhodnější nákupy s mobilní aplikací
Hypermarket Globus v Chotíkově u Plzně nabízí nakupujícím starším pětašedesáti let pětiprocentní slevu na kompletní obsah nákupního košíku. Zákazníci mohou tuto možnost využít vždy jeden den v týdnu a k uplatnění výhody potřebují aktivní členství ve věrnostním programu Můj Globus.
Zájemci vyřídí registraci osobně u informačního pultu prodejny nebo z domova přes oficiální webové stránky. Vyplnění online formuláře vyžaduje už jen potvrzení přes odkaz zaslaný do emailové schránky. Majitelé chytrých telefonů si mohou stáhnout stejnojmennou aplikaci a vytvořením osobního účtu je snadno provede srozumitelný návod.
Rodinné kořeny v německém městečku
Současným velkoprostorovým prodejnám předcházela práce jedné houževnaté rodiny. Franz Josef Bruch si v roce 1828 otevřel v sárském městečku St. Wendel malý obchod s potravinami a svým zákazníkům hned v úvodu sliboval nevídanou vstřícnost a poctivost. Podnik později převzal Joseph Adam Bruch a po něm nastoupil Joseph Karl Bruch.
Původní malý koloniál se pod jeho pevným vedením proměnil na velmi prosperující velkoobchod. Rodinná firma fungovala od samého začátku inovativně a již ve 30. letech minulého století nabízela dovoz vybraného zboží přímo k zákazníkům domů.
Myšlenka velkých samoobsluh
Vize opravdu obřích prodejen se zrodila o několik dekád později. Tehdejší majitel potravinářského velkoobchodu Walter Bruch se spojil s majitelem prosperujícího obchodu s nábytkem Wernerem Martinem. Společně se nadchli pro rozlehlá nákupní centra v zahraničí a v polovině 60. let zapsali svůj nový podnikatelský záměr do obchodního rejstříku. Tohle období navíc přineslo velkou revoluci v podobě samoobslužného prodeje. K obrovským hypermarketům dnešního typu tak tehdy chyběl už jen krůček a novému stylu obchodování se otevřely dveře.
Prvenství na tuzemském trhu
Společnost vstoupila do České republiky v polovině 90. let jako první zástupce formátu velkých hypermarketů. Šlo o riskantní krok spojený s obavami z reakce nakupujících na obrovský prostor plný zboží. Lidé ovšem obří prodejnu přijali s nadšením a ocenili širokou nabídku pod jednou střechou.
Vedení firmy brzy pochopilo nutnost udržení vysoké evropské úrovně a vložilo značnou energii do boje o přízeň lokálních nakupujících. V dalších dekádách vyrostlo v tuzemsku šestnáct poboček a obyvatelé velkých i menších měst si zvykli na komfortní nákupy produktů z vlastních výroben.
Nakupování z pohodlí obýváku
Rostoucí obliba moderních technologií přiměla řetězec k velkému vylepšování služeb. Do prodejen dorazil chytrý systém samoobslužného nakupování se skenery a brzy na něj navázala možnost pohodlného objednání zboží přes internet s osobním vyzvednutím.
Začátkem letošního roku přibyla služba vlastního rozvozu nákupů objednaných přes zbrusu nový internetový portál. Lidé si mohou v současnosti vybírat z desítek tisíc položek včetně čerstvých potravin. Společnost navázala strategické partnerství s logistickou firmou a plánuje masivní rozšiřování doručování z Prahy do dalších regionů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tn.nova, globus.cz/o-nas/historie-globusu).