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Stroužek česneku konzumovaný nalačno může organismus ovlivnit několika způsoby. Výsledné účinky mnohé překvapí

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I pokud jste poměrně velkými fanoušky plodiny, kterou je česnek, asi stěží si dokážete představit, že byste si jej dopřávali na lačný žaludek. Většina z nás vnímá česnek jako skvělou ingredienci pro zvýraznění chuti jídla, ale je dobré smíchat ho i s jinými chutěmi, a hlavně jej nejíst zcela osamoceně. Jenže tímto přicházíte o velké benefity.
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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