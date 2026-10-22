Odstavený kamion lze v mlze snadno přehlédnout. Na D1 kvůli tomu v noci padaly pokuty

Odstavený kamion lze v mlze snadno přehlédnout. Na D1 kvůli tomu v noci padaly pokutyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Odstavený kamion lze v mlze snadno přehlédnout. Na D1 kvůli tomu v noci padaly pokutyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 22.10.2026 08:39
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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