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Nerudová vyzvala Ševčíka k rezignaci, Němcová ho chce před disciplinárním řízením. Opozice poslance tepe za noční buranský výstup ve Sněmovně

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Poslanec Miroslav Ševčík, se nechutně hulvátským vyjadřováním ve Sněmovně stal terčem ostré kritiky.
Poslanec Miroslav Ševčík při proslovu ve Sněmovně, ZDROJ: PSP ČR/se souhlasem

Poslanec Miroslav Ševčík při proslovu ve Sněmovně, ZDROJ: PSP ČR/se souhlasem

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:03

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