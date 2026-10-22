Nerudová vyzvala Ševčíka k rezignaci, Němcová ho chce před disciplinárním řízením. Opozice poslance tepe za noční buranský výstup ve Sněmovně

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Nerudová vyzvala Ševčíka k rezignaci, Němcová ho chce před disciplinárním řízením. Opozice poslance tepe za noční buranský výstup ve SněmovněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Poslanec Miroslav Ševčík, se nechutně hulvátským vyjadřováním ve Sněmovně stal terčem ostré kritiky.
Poslanec Miroslav Ševčík při proslovu ve Sněmovně, ZDROJ: PSP ČR/se souhlasem
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 22.10.2026 09:03
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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