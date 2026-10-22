Nikdy v životě jsem to nevyzkoušel. Brzobohatý po rozchodu s Danielou promluvil o seznamkách a samotě

Ondřej Brzobohatý nedorazil do pražského planetária mluvit o svém soukromí. Přišel jako kmotr debutového videoklipu zpěvačky Ines Ben Ahmed, se kterou ho pojí měsíce společné práce u piana. Novináři se ale ptali jinak. A Brzobohatý odpovídal, klidně, bez hořkosti, s úsměvem, který reportéři na místě opakovaně zaznamenali. Výsledkem je nejotevřenější vyjádření, jaké od květnového rozchodu nabídl.
Seznamku nikdy nezkusil, ale neodmítá ji
Klíčový výrok padl na přímou otázku, jestli někdy vyzkoušel seznamovací aplikaci. „Nikdy v životě,“ odpověděl Brzobohatý pro eXtra.cz. Jenže tam neskončil. Místo očekávaného výsměchu digitálnímu randění řekl, že seznamky považuje za „určitě dobrou formu“ pro člověka, který „neví kudy kam“ a nedaří se mu nikoho najít. Placené varianty dokonce výslovně kvitoval, i když důvod své preference blíž nerozvedl.
Zajímavější než samotné přiznání je kontrast. Člověk, který sám nikdy nesáhl po aplikaci, mluví o seznamkách bez jakéhokoli despektu. Podle něj není problém v technologii, ale v záměru: něco jiného je známost na jednu noc a něco jiného hledání partnera „na život“. To druhé označil za jednu z nejtěžších věcí, jaké v životě existují.
Po Praze chodí sám, a nevypadá nešťastně
Ve druhém říjnovém rozhovoru, tentokrát pro Expres, Brzobohatý popsal svůj současný stav ještě konkrétněji. Na rande nechodí. Prochází se po Praze sám, zmiňuje třeba Zahradu Kinských. Veřejně se prezentuje jako single a o nové lásce odmítl mluvit, dokonce řekl, že takovou věc neřeší ani se svou matkou Hanou Gregorovou.
Redakce VIPŽivot připomíná, že ta sama už v červnu pro pořad Timea uvedla, že v synově vztahovém životě je „jen pouhý divák“ a jeho soukromí neřeší. Nejde tedy o rodinný konflikt, spíš o důsledně střeženou hranici. Brzobohatý ji nastavil už 12. května, kdy na Instagramu oznámil rozchod s Písařovicovou a požádal o respektování soukromí.
Kmotr klipu, ne zpovědník
Kontext říjnových výroků je důležitý. Brzobohatý nepřišel na tiskovou konferenci o svém srdci. Přišel podpořit Ines Ben Ahmed, které pomáhal budovat kariéru: radil jí, sedával s ní u piana, ona ho na oplátku učila francouzskou výslovnost pro jeho projekt Le Manifique. Společně dokonce napsali francouzskou píseň pro film, která se nakonec nepoužila. Křtěný klip se jmenoval „Věřím v nás“ a akce proběhla v pražském planetáriu.
Novináři ale využili příležitost. A Brzobohatý jim ji dal, ne proto, že by chtěl zpovídat své emoce, ale proto, že na přímé otázky odpovídal rovně. Bez patosu, bez sebelítosti, bez výpadů vůči bývalé partnerce.
Pět měsíců ticha, pak tři věty
Od květnového oznámení rozchodu uplynulo přes pět měsíců, během kterých Brzobohatý k tématu prakticky mlčel. Říjnové výroky jsou první skutečnou mozaikou jeho současného života, a ta mozaika ukazuje člověka, který samotu nepopisuje jako tragédii. Chodí po Praze, pracuje, pomáhá mladším kolegům, na společenských akcích se usmívá.
Právě tohle je na celém příběhu nejpozoruhodnější. Žádné drama, žádná demonstrativní nová láska, žádný útok na seznamky ani na bývalou partnerku. Tři střízlivé věty o tom, že hledat někoho na život je těžké, že aplikace mohou pomoct a že on sám je zatím nezkusil. Víc toho říct nepotřeboval.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová