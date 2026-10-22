Neničte mrazničku ani nožem, ani horkou vodou. Jednoduchý trik s alobalem odloupne led ve velkých vrstvách

Neničte mrazničku ani nožem, ani horkou vodou. Jednoduchý trik s alobalem odloupne led ve velkých vrstváchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neničte mrazničku ani nožem, ani horkou vodou. Jednoduchý trik s alobalem odloupne led ve velkých vrstváchZdroj: Unsplash
Článek byl publikován 22.10.2026 08:30
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