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Ani túje, ani ořešák. Nejlepší strom do zahrady k rodinnému domu je nejen krásný, ale nese i užitek

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Většina majitelů sází stále stejné dřeviny a pak lituje. Jedna nenápadná volba přitom spojuje krásu, stín i úrodu.
Ani túje, ani ořešák. Nejlepší strom do zahrady k rodinnému domu je nejen krásný, ale nese i užitek

Ani túje, ani ořešák. Nejlepší strom do zahrady k rodinnému domu je nejen krásný, ale nese i užitek

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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