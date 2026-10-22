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Vybrali dvě miliardy na rybí farmy, peníze zneužili. Kriminalisté rozkryli obří podvod

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Dennívýzva
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Slibovali lákavé výnosy z rybích farem, peníze ale končily jinde. Kriminalisté rozpletli rozsáhlý investiční podvod. Přibližně pět tisíc lidí mělo do systému vložit kolem dvou miliard korun. Domovní prohlídky se konaly hlavně na jižní Moravě, dva obvinění jsou ve vazbě.
Vybrali dvě miliardy na rybí farmy, peníze zneužili. Kriminalisté rozkryli obří podvod

Vybrali dvě miliardy na rybí farmy, peníze zneužili. Kriminalisté rozkryli obří podvod

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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