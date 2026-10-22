Vybrali dvě miliardy na rybí farmy, peníze zneužili. Kriminalisté rozkryli obří podvod

Vybrali dvě miliardy na rybí farmy, peníze zneužili. Kriminalisté rozkryli obří podvodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vybrali dvě miliardy na rybí farmy, peníze zneužili. Kriminalisté rozkryli obří podvodZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 22.10.2026 09:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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