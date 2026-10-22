Tento dopis rozhodně neodkládejte do šuplíku. Po 30 dnech se může obyčejná výzva pořádně prodražit

V domácnosti může být televizor vypnutý celé měsíce, přesto tím poplatková povinnost automaticky nezaniká. Pravidla vycházejí ze zákonné definice přijímače, nikoli z počtu zhlédnutých pořadů. Význam mohou mít i zařízení schopná přijímat vysílání přes internet. Odpověď, že člověk veřejnoprávní programy nevyužívá, proto nemusí být právně dostačující. Je potřeba rozlišit skutečnou povinnost, případné osvobození a situaci, kdy už za domácnost platí někdo jiný.
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Jedna domácnost neplatí za každou obrazovku
Televizní poplatek činí 150 korun měsíčně a rozhlasový 55 korun. Domácnost hradí každý příslušný poplatek jednou, nikoli zvlášť za každý přijímač. Více televizorů, telefonů či dalších způsobilých zařízení tedy samo nezvyšuje počet plateb domácnosti. Televize a rozhlas ale mají oddělenou evidenci. Platba jednomu provozovateli neznamená, že je vyřešen i druhý.
Pokud už za společnou domácnost řádně platí jiný její člen, je to podstatná informace pro odpověď na výzvu. Nestačí však předpokládat, že se vše pozná podle stejné adresy. Na jedné adrese může žít více domácností a evidence se nemusí shodovat s představou adresáta dopisu. Odpověď má proto pravdivě popsat konkrétní stav a použít příslušný postup provozovatele vysílání.
Třicet dní se počítá od doručení
Zákon řeší i člověka, který není evidován jako poplatník, ale je odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě. Po doručení písemné výzvy se při splnění zákonných podmínek považuje za poplatníka, pokud do třiceti dnů písemným čestným prohlášením neoznámí opak. Výzva má obsahovat poučení o následcích nečinnosti. Ignorování dopisu proto není bezpečným způsobem, jak vyjádřit nesouhlas.
Čestné prohlášení ovšem musí odpovídat skutečnosti. Není nástrojem, kterým lze obejít povinnost pouhým tvrzením, že vysílání nesleduji. Jiný postup platí, pokud domácnost splňuje zákonné osvobození. Podrobněji jsme popsali například podmínky osvobození některých seniorských domácností. Samotný věk ani pobírání důchodu automatickou výjimku nevytvářejí.
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Přirážka není běžná pokuta za každou pozdní platbu
Za vymezená porušení evidenčních povinností stanoví zákon přirážku 10 000 korun u televize a 5 000 korun u rozhlasu. Týká se například nesplnění povinnosti přihlásit se, nepravdivého uplatnění osvobození nebo neoprávněného odhlášení. Přirážka se posuzuje vedle dlužných poplatků. Není správní pokutou uloženou obecním úřadem ani univerzální sazbou za jakékoli opoždění jedné měsíční platby.
Zákon navíc rozlišuje další situace, pro které stanoví jinou přirážku, například 1 000 korun u vymezeného neoznámení změn spojeného s ukončením placení. Proto nelze každý dopis od televize zjednodušit na okamžitý dluh deset tisíc. Rozhoduje konkrétní porušená povinnost a okolnosti. Při neplacení mohou následovat také soudní vymáhání a další zákonné důsledky, nikoli však libovolně zvolená sankce.
Včasná náprava má zvláštní význam
Důležitou výjimku obsahuje § 9 odstavec 2 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Přirážku podle prvního odstavce nemusí platit ten, kdo splní všechny své povinnosti včetně úhrady dluhu ještě před výzvou k zaplacení této přirážky. Jde o jiný dokument než počáteční výzvu k vyřešení evidence. Právě záměna těchto dvou kroků může vést k nesprávnému závěru, že po prvním dopise už nemá náprava význam.
Při řešení konkrétního dopisu je proto potřeba nejprve ověřit jeho původ přes oficiální poplatkový portál televize nebo rozhlasu a zjistit, co přesně požaduje. Poté se posuzuje evidence domácnosti, případné osvobození a neuhrazené částky. Rozhodující data je vhodné uchovat spolu s odpovědí a dokladem o jejím odeslání. Telefonické ujištění či odložená obálka samy nesplní písemnou povinnost, kterou zákon stanoví.
poplatky.ceskatelevize.cz, e-sbirka.gov.cz