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Slávu těchto cestovních spirál ukončila až devadesátá léta. Lidé hromadně kupovali nové konvice

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Kovová spirála na kabelu dokázala uvařit vodu na tureckou kávu přímo ve sklenici od hořčice. Legendární ponořovák byl nepostradatelnou zbraní v kancelářích, na studentských kolejích i v kempech, i když při neopatrné manipulaci spolehlivě vyhazoval pojistky.
Dobový cestovní ponorný vařič vody s bílou rukojetí, přívodní šňůrou a pouzdrem

Dobový cestovní ponorný vařič vody s bílou rukojetí, přívodní šňůrou a pouzdrem

Zdroj: Jan Beránek / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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