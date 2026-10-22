Čtvrteční díl Ulice: Krádež, zásah Jirky Hermana, odhalená lež a informace o Mastném

Čtvrteční Ulice přinese akci Jirky Hermana, po které bude Linda jen zírat. Lumír nečekaně zjistí pravdu o Lexíkovi a dožene jej k slzám. Lukáš bude muset řešit krádež a Soňa získá kompromitující informace o Mastném.
Na Lexíka to praskne
Lumír se hned ráno od Aničky dozví, že včera měla rande s panem Kořínkem a potkali před počítačovým muzeem Lexíka s kamarády. Když pak dojde Lexa ze školy, Lumír chce vědět, jak to včera bylo. Když zapírá, vybalí na něj, že byl v muzeu a na hřbitově nebyl vůbec. Nakonec se rozpláče a uteče od stolu s tím, že mu nikdy nic nedovolí.
Něco pro tebe mám
Soňa přijme Ájino pozvání a dopoledne se sejdou v Coolně. Ája totiž, i když původně nechtěla, přeci jen zapátrala v archivech a starých smlouvách a objevila něco, co bude Soňu zajímat. Mastný během svého starostování velmi často podepisoval smlouvy právě s Kadlecem, na kterého se Soňa den předtím ptala. Taky dodá, že podle kolegů to tam hodně „smrdělo“ za dob jeho funkce.
Erik si pak všimne, že se s mámou něco děje, ale ona mu nechce říct, o co jde. Nakonec se mu svěří, že jde o Mastného a jednání s Lepšími Křečovicemi. „A já si myslím, že on s nimi jedná ještě za mými zády,“ a dodá, že měla jisté podezření, ale teď našla jeho volební program, a ten je úplně stejný jako ten, co navrhují Lepší Křečovice. „Já mám pocit, že jim říká, jak na mě. A on jim nabídne určitý vliv a pak z něj budou společně profitovat.“ Erika zajímá, co udělá. Soňa bez váhání přizná, že minimálně Radka pošle do háje dnes večer. K tomu ale nakonec nedojde, i když mu oznámí, že s ním má problém. Nakonec to uhraje a své obvinění na něj nevytáhne.
Krádež
Lukáš opět dorazil do práce s vyfouklým kolem. Pavel se mu posmívá a Rosťa mu nabídne, že jeho vozík raději odveze do opravny. Jenže když se vrátí, je celý nesvůj. Nakonec přizná, že nechal vozík stát venku před opravnou a šel vše vyřídit. Jenže když se pro něj vrátil, už tam nebyl. „Ty seš takovej vůl!“ vzteká se Lukáš.
Jirka zasahuje
Jirka přijde do Království hraček s tím, že objednal degustační menu pro tři, ale Gábina nakonec nedorazí a Šimon odmítl jít, že se bude radši učit. Zve Lindu s Pavlem a ti to nakonec rádi přijmou. Do restaurace spolu přijdou jen Linda s Jirkou a sotva vejdou, mají tu čest s arogantním hostem. Pavel pak volá, že nedorazí – Laura je nemocná. Jirka pak nelení a dává Lindě otázky na tělo, jako třeba jestli nechtěla mít nikdy děti.
Do toho jsou svědkem dalšího hlasitého projevu a výbuchů hosta a je sprostý na svůj doprovod. Číšník jej poprosí, aby opustili restauraci a když Jirka vidí, že to nejde hladce, jde se zeptat, co je za problém. Když po Jirkovi sáhne, ten jej jedním chvatem otočí a bouchne s ním o stůl. Představí se jako major Herman a dá mu na výběr, jestli to půjde po dobrém nebo má volat kolegy, aby ho odvezli na záchytku. Linda jen zírá a usmívá se. Je ohromená. Oba se skvěle baví a když se dohodnou, že ho ještě Linda pozve na kebab, volá Jirkovi kolega s tím, že musí do práce.
Táta mě nechce vidět
Klárka se svěří Adrianě s tím, že se pohádala s Beátkou. Ta jí totiž řekla, že ji její táta Rafael nechce vidět. Slyšela mámu a Eddieho, jak se o tom baví. „Lhala a lhát se nemá. Není to pravda, že ne?“ ptá se Adriany a ta místo toho, aby už konečně řekla pravdu, to opět neudělá.
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