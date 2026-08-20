Kateřina Brožová vrátila úder hejtrům. Zveřejnila jména žen, které ji urážely, a poslala jim ostrý vzkaz

Herečka, jejíž piha krásy nad horním rtem je dávno součástí její vizitky, čelila komentářům žen, které jí doporučovaly zbavit se pih či bradavic v obličeji. Odpověď přišla veřejně a ostře: „Starejte se o svoje obličeje.“ Jenže Brožová nezůstala u obecného vzkazu. Zveřejnila i jména komentujících, a tím posunula běžnou komentářovou šarvátku do úplně jiné ligy.
Obličej jako pracovní nástroj
Brožová není žena, která by svůj vzhled zanedbávala, naopak. Letos v květnu v rozhovoru pro Blesk otevřeně mluvila o laserech, radiofrekvenci a pravidelné péči o pleť. Současně ale vysvětlila, proč se plastických operací obličeje bojí: mimika je pro ni pracovní nástroj. Už v roce 2021 říkala, že se obešla bez „řezání nebo botoxu v obličeji“.
Tohle není nedbalost ani póza. Je to vědomé rozhodnutí herečky, která potřebuje, aby jí obličej fungoval před kamerou. Pihy a drobné kožní útvary k tomu obličeji prostě patří, a komentáře typu „nechte si to odstranit“ míří na něco, co Brožová považuje za součást své profesní identity. Právě proto reagovala tak ostře.
Metoda Krainová: z komentáře udělat obsah
Brožová není první česká celebrita, která v roce 2026 zvolila model veřejného označení komentující místo tichého mazání. V červenci řešila podobný spor Simona Krainová. Pod fotku jejího syna napsal někdo: „Spíš než řešit dovolenou by bylo dobré řešit synovu oční vadu.“ Krainová nejen reagovala, ale ztotožnila autorku komentáře, učitelku Karolínu Smolařovou, a upozornila i na její zaměstnání. Případ se podle Ahaonline.cz přelil daleko za původní vlákno a stal se samostatným mediálním tématem.
Brožová zjevně sáhla po stejné metodě. Inspirací není obsah sporu, ale samotný mechanismus: vytáhnout komentující z relativní anonymity komentářového vlákna a udělat z nich viditelný obsah pro tisíce dalších sledujících. Rozdíl mezi smazáním a veřejným pojmenováním je zásadní: v prvním případě konflikt končí, ve druhém teprve začíná.
Kde končí obrana a začíná pranýř
Tady se dostáváme k nepříjemné otázce proporcionality. Komentář pod cizí fotkou je nevkusný, někdy i zraňující. Ale odpověď v podobě zveřejnění jména soukromé osoby před stovkou tisíc sledujících má potenciálně reálné důsledky, reputační i psychické. Komentář zůstane dohledatelný, šíří se screenshoty a publikum celebrity může zahájit vlastní protiútok, nad kterým už původní aktérka nemá žádnou kontrolu.
Právní rámec přitom stojí na straně opatrnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů výslovně uvádí, že veřejnost údajů neznamená možnost jejich bezmezného dalšího zpracování; i zveřejněné jméno z komentáře podléhá pravidlům a nesmí nepřiměřeně zasahovat do soukromí dotčené osoby. Vedle GDPR je ve hře i § 81 občanského zákoníku, který chrání důstojnost, čest, vážnost a soukromí člověka.
Prakticky řečeno: pokud Brožová zveřejnila pouze jména z veřejných komentářů, je situace jiná, než kdyby přidala zaměstnání, bydliště nebo další identifikátory.
Nová norma českých sítí
To, co Brožová udělala, není izolovaný incident. Je to součást širšího posunu, který na českých sociálních sítích v roce 2026 pozorujeme stále častěji. Celebrity přestávají komentáře tiše mazat a blokovat. Místo toho z nich dělají veřejný obsah a přenášejí tak odpovědnost za slova zpět na jejich autory.
Z pohledu veřejné osoby to dává logiku. Roky tiché moderace problém nevyřešily, útoky na vzhled, děti a zdravotní detaily pokračují. Veřejné pojmenování funguje jako odstrašující signál: příště si rozmyslete, co napíšete, protože to může skončit před očima stovek tisíc lidí.
Jenže z pohledu soukromé komentující je to asymetrická zbraň. Ona má desítky sledujících, celebrita stovky tisíc. Jeden nevkusný komentář se může proměnit v lavinu, kterou už nikdo nezastaví. A právě tahle nerovnováha sil je důvod, proč by veřejné označování mělo mít jasné hranice, i když je původní komentář sebevíc za hranou.
Brožová svým vzkazem „Starejte se o svoje obličeje“ řekla víc než jen obranu vlastních pih. Řekla, že éra beztrestného komentování cizích těl má svou cenu. Otázka je, kdo tu cenu nakonec zaplatí víc: komentující, nebo ten, kdo je veřejně označí.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová