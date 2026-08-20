Ani jednou za měsíc, ani za 14 dní. Prostěradla je nutné měnit v jiném časovém intervalu

Neviditelní spolubydlící ve vaší posteli
Spaní v čisté posteli vnímáme jako samozřejmost. Přesto málokdo tuší, co všechno se v ložním prádle během jediné noci nahromadí. Lidské tělo během spánku neustále uvolňuje pot, odumřelé kožní buňky, kožní maz a další organické zbytky. A to i tehdy, když se ráno zdá, že prostěradlo vypadá naprosto čistě.
Problém se výrazně zhoršuje v létě během horkých nocí. Vyšší teploty znamenají intenzivnější pocení, které v kombinaci s vlhkostí vytváří prostředí jako stvořené pro množení bakterií a roztočů. Místo, kde bychom měli načerpat síly, se tak může proměnit ve zdroj zdravotních potíží.
Španělský lékárník a zdravotní popularizátor Álvaro Fernández, který na sociálních sítích oslovuje miliony sledujících, nedávno v televizním pořadu Directo al Grano upozornil na problém, kterému většina lidí nevěnuje dostatečnou pozornost. Jak často vlastně měníme ložní prádlo?
Týden je maximum, ale ne pro každého
Podle Fernándeze platí základní pravidlo:
Prostěradla se musí měnit jednou týdně nebo maximálně každých deset dní, ale existují důležité nuance.
Co přesně tím myslel? Sedmidenní interval funguje pro průměrného člověka za standardních podmínek. Jenže realita bývá často jiná. Pokud s vámi v posteli spí pes nebo kočka, týden je už příliš dlouhá doba. Zvířata do lůžka přinášejí další nečistoty, línající srst a mikroorganismy.
Stejně tak lidé trpící nočním pocením nebo ti, kterým je při spaní horko bez ohledu na roční období, by měli prostěradla vyměňovat častěji. V případě nemoci nebo pokud spíte nazí, je nutná výměna dokonce po každé druhé až třetí noci.
Vlhkost a organické zbytky totiž roztoče a bakterie doslova přitahují. Tyto neviditelné spolubydlící pak mohou způsobovat alergické reakce, kožní problémy či zhoršení kvality spánku. A to vše jen proto, že podceňujeme pravidelnou hygienu ložního prádla.
Nestačí jen prát, klíčové je větrání
Fernández však zdůraznil ještě jeden aspekt, který mnozí přehlížejí. Pravidelné větrání prostěradel je stejně důležité jako jejich praní. Nestačí jen hodit prádlo do pračky jednou za čas – postel potřebuje dýchat každý den.
Odborník doporučuje nechat po probuzení prostěradla chvíli odvětrat při otevřeném okně, místo aby se postel hned ráno zastlala. Vlhkost nahromaděná během noci se tak může vypařit a prostředí pro roztoče se stává méně příznivé.
Není lepší pocit, než ulehnout do čistě povlečené postele.
Čistá postel není jen otázkou estetiky nebo pořádku. Je to investice do zdraví, kvality spánku a celkové pohody. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel – pravidelná výměna, důkladné praní a denní větrání – a váš spánek se může výrazně zlepšit.
Zdroje článku: health.clevelandclinic.org, sciencealert.com, eleconomista.es, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková