Revoluce v letectví, kterou si zamilujete. Největší elektrické letadlo světa poprvé vzlétlo, 27 minut provozu stálo 120 Kč

Čtyři elektromotory na křídlech, žádný gram kerosinu a 27 minut v kalifornském nebi. Demonstrátor Heart X1 se stal největším bateriově-elektrickým letadlem, které kdy vzlétlo, a náklady na elektřinu při tomto prvním letu Heart vyčíslila přibližně na 120 Kč. Je to číslo, které okamžitě budí představu absurdně levného létání. Jenže za ním stojí složitější příběh a zajímavější než samotná cenovka je to, co X1 představuje. Není to stroj, do kterého si příští rok koupíte letenku. Je to plnohodnotný technologický demonstrátor, jehož jediným úkolem je prokázat, že elektrický pohon funguje v reálném regionálním letadle, a připravit cestu komerčnímu 30místnému letounu ES-30, který má získat certifikaci v roce 2031.
Co přesně tedy vzlétlo do vzduchu
Heart X1 není ultralehký prototyp ani zmenšený model. S rozpětím 32,3 metru, délkou trupu přes 23 metrů a maximální vzletovou hmotností přes 11,3 tuny jde o stroj v kategorii regionálních letounů. Před prvním letem mu americký letecký úřad FAA v červenci 2026 udělil experimentální certifikát letové způsobilosti, který povoluje testovací lety v kontrolovaném režimu. Nešlo tedy o žádný poskok po dráze; pilotovaný let v rámci letové testovací kampaně proběhl v srpnu 2026 v plném rozsahu.
Heart Aerospace, firma původem ze švédského Göteborgu s dnešním sídlem v Los Angeles, na X1 neověřuje jen pohon. Testuje celý vývojový řetězec: konstrukci draku, avioniku, letové systémy, certifikační postupy i spolupráci s regulátory. Každý naměřený datový bod z X1 přímo živí vývoj ES-30, komerčního letadla, které má jednou přepravovat cestující.
Jak je to s náklady na provoz
Částka 120 Kč za 27 minut letu zní jako konec éry drahého létání. Realita je střízlivější, ale pořád pozoruhodná. Jde výhradně o náklady na spotřebovanou elektřinu, tedy o energii, která napájela čtyři elektromotory během testu. V přepočtu to vychází zhruba na 4,44 Kč za minutu.
Co v tom čísle chybí? Všechno ostatní, co tvoří skutečné provozní náklady letadla:
- Posádka – platy pilotů a případného palubního personálu
- Údržba – servis motorů, baterií, avioniky a draku
- Letištní poplatky – přistávací, parkovací a handlingové
- Pojištění a regulační náklady
- Amortizace – náklady na samotný stroj
Heart sama tyto kategorie na stránce ES-30 odděluje od čisté energie. Metodiku výpočtu oněch 120 Kč firma veřejně nezveřejnila, takže jde o firmou komunikovaný údaj, ne o nezávisle auditované číslo. I tak ale ukazuje zásadní věc: elektřina jako palivo může být řádově levnější než letecký petrolej.
Kde je ta revoluce a kdy přijde
Skutečný byznysový příběh neleží v X1, ale v tom, co z něj má vzejít. ES-30 je představován jako 30místný hybridní regionální letoun. Na krátkých trasách do 200 kilometrů má poletět čistě na baterie, s nulovými provozními emisemi CO₂. Na delších linkách až do 800 kilometrů se zapojí dva turbogenerátory spalující udržitelné letecké palivo, které doplní výkon baterií a pokryjí bezpečnostní rezervy.
Heart u ES-30 mluví o více než 40% snížení provozních nákladů oproti srovnatelným turbovrtulovým a regionálním proudovým letounům. Pokud se to potvrdí, otevírá se prostor pro návrat krátkých regionálních linek, které dnes aerolinky ruší jako nerentabilní. Tišší pohon, levnější energie a nižší expozice vůči emisním poplatkům: to je trojice argumentů, kterou Heart prodává dopravcům.
A dopravci naslouchají. Firma v červenci 2026 uvedla objednávkovou knihu v hodnotě 9,4 miliardy dolarů. Mezi zájemci figurují United Airlines, Air Canada, americký charterový dopravce JSX s předběžnou objednávkou až 100 strojů, portugalská Sevenair nebo nizozemská KLM v poradním panelu. Český dopravce mezi nimi zatím není.
Co to znamená pro Evropu a Česko
Hybridní dolet 800 kilometrů pokrývá podle Heart „naprostou většinu vnitroevropských tras“. Praha–Vídeň, Praha–Varšava nebo Praha–Mnichov: všechny tyto vzdálenosti spadají do hybridního režimu ES-30. Čistě elektricky by stroj zvládal spíše trasy typu Brno–Praha nebo Ostrava–Praha, tedy krátké vnitrostátní spoje, které dnes prakticky neexistují.
Pro evropský provoz bude klíčová certifikace nejen od FAA, ale i od evropské agentury EASA, která pro elektrické a hybridní pohonné systémy vytvořila zvláštní certifikační rámec SC E-19. Bezpečnost lithiových baterií v letadlech podléhá přísným podmínkám: regulátoři vyžadují ochranu proti nekontrolovanému přehřátí, automatické odvětrávání vadných článků a bezpečné odvádění nebezpečných plynů. Nejde o divoký západ, ale o jedny z nejtvrdších bezpečnostních standardů v průmyslu.
Demonstrátor není dopravní letadlo
Heart Aerospace je v závodu o elektrické létání dál než většina konkurentů. Izraelská Eviation sice s menším strojem Alice poprvé letěla už v roce 2022, ale cílí na devítimístnou kategorii. Airbus v projektu EcoPulse testuje hybridně-elektrický pohon jako výzkumnou platformu, ne jako komerční produkt pro aerolinky. Heart má jako první letící demonstrátor v plném měřítku regionálního letounu a jasně definovaný 30místný produkt s konkrétním cílem certifikace.
Mezi prvním letem X1 a okamžikem, kdy si cestující koupí letenku na elektricky poháněnou lince, ale leží ještě celý certifikační maraton: stavba prototypů ES-30, tisíce hodin pozemních a letových zkoušek, schválení výrobního procesu a vydání typového certifikátu. Cílový rok 2031 je aktuální, ale v leteckém průmyslu se termíny posouvají častěji, než se dodržují.
Přesto: 27 minut nad Kalifornií za 120 Kč na elektřinu je milník, který posouvá elektrické létání z kategorie „jednou možná“ do kategorie „už se to děje“. Ne zítra v odbavovací hale, ale poprvé v měřítku, které tam reálně míří.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík