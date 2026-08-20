Senioři se bouří. Tento investor z Prahy by jim omezil volební právo. Bojí se, kdy to prosadí

Stačila jedna věta v podcastu a mezi českými seniory to pořádně zabouřilo. Známý pražský investor nahlas uvažoval o tom, že by lidé ve vyšším věku neměli chodit k volbám. Na sociálních sítích se zvedla vlna nevole a ozvala se i seniorská organizace. Autor nápadu nakonec couvl a sám mluví o hlouposti, takže reálně nikdo nic prosazovat nechystá. V řadě starších lidí ale zůstala nepříjemná otázka: může někdo vážně přemýšlet o tom, že mi kvůli věku sebere hlas?
Co přesně na podcastu zaznělo
Celé to začalo v pořadu Seznam Zpráv, kde se debatovalo o budoucnosti stárnoucí společnosti. Moderátorka se investora Václava Dejčmara zeptala, jak si představuje svět, ve kterém bude většina lidí starší šedesáti let. „Svět by byl v pohodě, kdyby starší lidé nevolili,“ odpověděl.
K tomu přidal svoji úvahu. Z voleb podle něj vylučujeme děti a mladé do osmnácti let, a stejně tak by prý mohlo platit, že posledních zhruba osmnáct let života už člověk k urnám nechodí. Tuhle hranici odvozoval od průměrné délky dožití. Zdůvodňoval to tím, že senioři se podle něj rozhodují hlavně podle svých obav a zájmů spojených s penzí, zatímco budoucnost země jde podle něj stranou.
Když si jeho nápad promítneme na česká čísla, vyjde poměrně tvrdý obrázek. Podle Českého statistického úřadu se čeští muži v průměru dožívají 77,5 roku a ženy 83,2 roku. Po odečtení oněch osmnácti let by poslední hlas odevzdal muž zhruba v devětapadesáti letech a žena nedlouho po pětašedesátých narozeninách.
Rada seniorů se postavila za miliony lidí
Ostrá reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Rada seniorů České republiky vydala stanovisko, ve kterém výrok zásadně odmítla. Podle ní takový výrok zpochybňuje rovnost lidí podle věku a jde proti základním principům demokracie. Věk nemůže rozhodovat o tom, jestli je někdo plnohodnotným účastníkem rozhodování o zemi.
Organizace odmítla i myšlenku, že senioři volí jen podle svých penzí. Takové zjednodušení označila za nepodložené a nebezpečné, protože z milionů různých lidí dělá jednu stejně smýšlející skupinu. Starší lidé mají podle Rady seniorů odlišné názory, hodnoty i představy o budoucnosti a záleží jim na světě, ve kterém budou žít jejich děti a vnoučata. Organizace, která sdružuje kolem 68 tisíc členů a zastupuje mnohem víc důchodců, zároveň varovala před tím, aby se z mladých a starých dělali navzájem soupeři.
Podle Rady seniorů tvoří senioři názorově pestrou skupinu a věk nemůže rozhodovat o hodnotě jejich hlasu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Investor se omluvil a teď čelí výhrůžkám
Sám Dejčmar později přiznal, že to přehnal. Seniorům se omluvil a svůj nápad označil za nesmysl, který neobstojí ani lidsky, ani právně, ani politicky. Popsal ho jako nezávaznou úvahu, která ho napadla u piva, a připomněl, že do politiky nepatří a nechce podobný návrh nikam posouvat. Reakci Rady seniorů navíc pochválil jako chytrou a správnou.
Jakmile se po sociálních sítích rozšířil krátký výřez z debaty s jeho teorií, začaly mu podle jeho slov chodit agresivní zprávy. Neznámí lidé mu prý přejí bolestivý konec a smrt. Sám to nakonec uzavřel tím, že šlo o jeho hloupost, u které ho vůbec nenapadlo, že ji někdo vezme vážně.
Podobné nápady se objevují opakovaně
I když to teď vypadá jako ojedinělý výrok, podobné úvahy se v Česku objevují opakovaně. Podobný nápad se na internetu vynořil už v roce 2023. Jeho autor tehdy chtěl zavést horní věkovou hranici pro voliče a k tomu komisi, která by u starších lidí rozhodovala, jestli ještě mohou k volbám. Dejčmar s tímhle tématem nepřišel jako první.
Václav Dejčmar patří mezi známé české investory. Stál u zrodu finanční skupiny RSJ, jejíž jméno se pojí s automatizovaným obchodováním na burzách, a lidé ho znají i z kulturní a dobročinné scény. Provokativní teze u něj nejsou novinkou. Před pár lety popudil veřejnost projektem Zrušme Česko, který stavěl na tezi, že současný stát už opravit nejde a bylo by lepší začít od základů.
Zdroje: https://www.rscr.cz/2026/08/rada-senioru-cr-odmita-diskriminaci-senioru-a-rozdmychavani-mezigeneracnich-konfliktu/, https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Omezit-volebni-pravo-starym-lidem-Vime-jak-voli-Investor-Dejcmar-premyslel-jak-zlepsit-demokracii-795603, https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/35549-stepan-chab-zakazme-duchodcum-volebni-pravo-komentar.htm, https://forbes.cz/vize-vaclava-dejcmara-zrusme-cesko-na-jeho-troskach-at-povstane-bohemia/, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/znamy-investor-rozlitil-duchodce-meli-by-prijit-o-volebni-pravo-prohlasil