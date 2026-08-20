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Senioři se bouří. Tento investor z Prahy by jim omezil volební právo. Bojí se, kdy to prosadí

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Stačila jedna věta v podcastu a mezi českými seniory to pořádně zabouřilo. Známý pražský investor nahlas uvažoval o tom, že by lidé ve vyšším věku neměli chodit k volbám. Na sociálních sítích se zvedla vlna nevole a ozvala se i...
Senioři se bouří. Tento investor z Prahy by jim omezil volební právo. Bojí se, kdy to prosadí

Senioři se bouří. Tento investor z Prahy by jim omezil volební právo. Bojí se, kdy to prosadí

Zdroj: Asenior.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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