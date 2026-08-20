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Plzeň zažila komplikace před zápasem v Bělehradu. Na pražském letišti čekala na náhradní letadlo, novináři ještě déle

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Viktoria Plzeň měla ve středu 19. srpna odletět do Bělehradu v 11:00. Místo toho strávila hodiny na pražském letišti kvůli poruše speciálu.
Plzeň zažila komplikace před zápasem v Bělehradu. Na pražském letišti čekala na náhradní letadlo, novináři ještě déle

Plzeň zažila komplikace před zápasem v Bělehradu. Na pražském letišti čekala na náhradní letadlo, novináři ještě déle

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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