Plzeň zažila komplikace před zápasem v Bělehradu. Na pražském letišti čekala na náhradní letadlo, novináři ještě déle

Evropský dvojzápas s Crvenou zvezdou v play-off Evropské ligy začal pro Plzeň ještě dřív, než se koplo do míče, logistickým testem na ruzyňské odbavovací ploše. Technická závada na charterovém letadle rozbila plánovaný harmonogram výpravy a přinutila klub improvizovat necelý den před čtvrtečním výkopem. Zápas samotný ohrožen zřejmě nebyl, ale předzápasová rutina, na které profesionální tým staví, dostala citelnou ránu.
Hodiny na letišti: co se stalo
Plán vypadal jasně. Středa 19. srpna, odlet z Prahy v 11:00, přistání v Bělehradu kolem poledne, odpoledne aklimatizace a standardní předzápasový servis. Jenže speciál, který měl výpravu dopravit na Balkán, zůstal na zemi kvůli technickému problému.
Ve 14:13, tedy víc než tři hodiny po plánovaném odletu, potvrdil klubový mluvčí Václav Hanzlík médiím, že zpoždění činí minimálně dvě hodiny a klub aktivně hledá alternativní řešení. Podle dostupných informací tým nakonec odletěl až v podvečer, zhruba kolem 17:30. To znamená zdržení přibližně šest a půl hodiny. Novináři doprovázející výpravu čekali podle všeho ještě déle, pravděpodobně proto, že náhradní kapacita byla menší a prioritu logicky dostali hráči s realizačním týmem.
Zápas v ohrožení nebyl, příprava ano
Úvodní duel play-off se hrál až ve čtvrtek 20. srpna od 20:00. I při odletu v podvečer a běžné délce letu Praha–Bělehrad kolem hodiny a půl až dvou hodin by výprava dorazila ještě ve středu večer. Časový polštář tedy existoval. Reálné riziko, že by se výkop musel odkládat, bylo minimální.
Co ale polštář nevyřešil:
- Rozbití denního režimu – hodiny sezení na letišti místo plánované aklimatizace v Bělehradu.
- Posunuté stravování a regenerace – profesionální tým má předzápasový jídelníček i odpočinek naplánovaný na hodiny, ne na „až dorazíme“.
- Psychická nejistota – čekání bez jasného termínu odletu je mentálně náročnější než samotný let.
- Kratší čas na předzápasový trénink – zda Plzeň v Bělehradu stihla plnohodnotný nácvik, se z veřejných zdrojů nepodařilo ověřit.
Podle nás šlo spíš o zásah do komfortu a mentální pohody než o dramatický fyzický hendikep. Ale právě komfort a rutina bývají v evropských pohárech tím, co odlišuje připravený tým od improvizujícího.
Český kontext: Plzeň nebyla jediná na cestách
Ve stejný týden řešily evropské cestování i další české kluby. FK Jablonec odlétal do skotského Glasgow na Rangers a jeho výprava dorazila bez veřejně zaznamenaných komplikací, trenér Luboš Kozel ve čtvrtek ráno normálně absolvoval předzápasový mediální program. Kontrast s plzeňským čekáním na ruzyňské ploše je výmluvný.
Zároveň platí, že tuzemské kluby si kvůli evropským pohárům nechávaly přesouvat ligové termíny. Plzni odpadl víkendový zápas v Hradci Králové, plánovaný na neděli 23. srpna. To byl v kontextu cestovních komplikací paradoxně šťastný scénář: tým po Bělehradu nešel rovnou do dalšího soutěžního zápasu a měl prostor dohnat, co mu středa vzala.
Co zůstává nezodpovězeno
Kdo provozoval charterový speciál a jaká přesně byla povaha závady, veřejné zdroje neuvádějí. Stejně tak chybí přímé reakce hráčů nebo trenéra na hodiny strávené na letišti. Klub komunikoval přes mluvčího Hanzlíka a držel se věcného tónu: problém, hledáme řešení, letíme.
Plzeň vstoupila do evropského play-off s šestihodinovým zpožděním a rozhozeným harmonogramem. Někdy se nejtěžší soupeř schová v odbavovací hale.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle