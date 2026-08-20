Albánské Dinamo City postoupilo v Konferenční lize a prezident klubu přinesl do kabiny balíky peněz. Bankovky létaly vzduchem

13. srpna 2026, stadion v Tiraně. Dinamo City právě dotáhlo obrat ve 3. předkole Konferenční ligy: po venkovní porážce 0:1 rozstřílelo Audu čtyřmi góly a postoupilo do play-off celkovým skóre 4:1. Jenže to, co se odehrálo po závěrečném hvizdu, zastínilo samotný sportovní výsledek. Do kabiny vešel prezident klubu Adrian Bardhi s taškou, otevřel ji a bankovky doslova rozsypal před nohy hráčů. V euforii pak hotovost létala po celé místnosti. Video, které původně natočil reportér Endi Tufa pro albánskou televizi Top Channel, se během hodin rozšířilo po sociálních sítích a balkánských i evropských médiích.
Kolik peněz vlastně v tašce bylo
Přesnou částku klub nikdy oficiálně nepotvrdil. Albánský web Timoni, který se odvolává přímo na záběry Top Channelu, píše o prémii 90 tisíc eur, v přepočtu zhruba 2,25 milionu korun. To je suma, kterou měli hráči dostat za postup přes Audu.
Zásadní je ale odlišit ji od druhého čísla, které se ve virálním příběhu míchá. Chorvatský server Index.hr uvádí, že Bardhi hráčům slíbil bonus 500 tisíc eur, tedy přes 12,5 milionu korun, za případné vyřazení kyperského Pafosu v play-off. To je ale avizovaná odměna za příští kolo, nikoli obsah tašky z kabiny. Dvě různé částky, dva různé okamžiky. Přesto je řada médií sloučila do jednoho příběhu.
Klub, který nemá daleko k ligové fázi
Dinamo City není žádný albánský nováček s pohádkovým sponzorem. Klub se pyšní 18 ligovými tituly a 15 domácími poháry, i když většina z nich pochází z éry před rokem 1990. V sezoně 2025/26 skončil v Kategoria Superiore čtvrtý, což mu otevřelo cestu do evropských předkol.
A ta letošní cesta stojí za pozornost:
- 1. předkolo: vyřazení kazašské Astany
- 2. předkolo: postup přes slovinský Aluminij (remíza 1:1 venku, výhra 3:0 doma)
- 3. předkolo: obrat proti lotyšské Audě (prohra 0:1 venku, výhra 4:0 doma)
Dinamo je tak druhý rok po sobě jediný dvojzápas od ligové fáze evropské soutěže. Loni se zastavilo právě v play-off. Teď ho čeká Pafos, první zápas 20. srpna, odveta 27. srpna. A pokud by Bardhi svůj slib dodržel, kabinu by po případném postupu čekala ještě výrazně těžší taška.
Kdo vlastně Dinamo City vlastní
Právě tady příběh získává další vrstvu. Oficiální klubový web uvádí Adriana Bardhiho jako stoprocentního vlastníka, který klub převzal v roce 2020. Jenže albánský obchodní registr, zachycený v databázi OpenCorporates k červnu 2024, ukazuje jinou strukturu: Bardhi drží 40 procent, dalších 30 procent patří Ergysi Agasimu a zbývajících 30 procent stavební firmě Fortis Beton Co. Základní kapitál činí 73,5 milionu albánských leků, tedy zhruba 18 milionů korun.
Registr navíc upozorňuje, že evidence skutečných vlastníků nebyla po poslední změně aktualizována. To samo o sobě nedokazuje nic nekalého, ale ukazuje, že obraz „jeden muž, jeden klub, jedna taška peněz“ je zjednodušením.
Hrozí klubu nebo Bardhimu postih?
Otázka, kterou si po zhlédnutí videa položí každý: může si tohle prezident evropského fotbalového klubu dovolit?
Samotné předání bonusu v hotovosti není v předpisech UEFA popsáno jako automatický přestupek. Disciplinární řád UEFA obsahuje články o úplatkářství a korupci, řád Konferenční ligy zase stanoví odpovědnost klubu za jednání jeho funkcionářů. Teoreticky by problém nastal, pokud by odměna nebyla řádně zaúčtovaná a zdaněná. Albánská daňová správa výslovně řadí mezi zdanitelné příjmy i bonusy za pracovní výsledky; zaměstnavatel je povinen je evidovat, srazit daň a odvést pojistné.
K 20. srpnu 2026 ale neexistuje veřejně dohledatelné stanovisko UEFA ani albánské federace, které by naznačovalo zahájení šetření. Na disciplinární stránce UEFA žádná položka k Dinamo City nefiguruje. Jde tedy zatím spíše o reputační a účetně-daňový otazník než o bezprostřední hrozbu vyloučení ze soutěže.
Balkánská tradice tašek s hotovostí
Bardhiho gesto není v regionu bez precedentu. Už v květnu 2006 rumunský podnikatel Gigi Becali přinesl do šatny Glorie Bistrița tašku se 150 tisíci eur jako motivační prémii; tehdy o tom psal rumunský server HotNews. Letos na jaře zase albánský Balkanweb informoval o vysokých okamžitých prémiích ve Flamurtari Vlora a o plánovaném superbonusu za ligovou záchranu.
Demonstrativní hotovost v kabině funguje na Balkáně jako rituál moci i motivace. Není to výplatní páska, je to divadlo, a právě proto to funguje virálně. Hráči vidí fyzické peníze, kamery zachytí euforii, internet se postará o zbytek.
Příběh má i praktický rozměr: v Konferenční lize 2026/27 startují Hradec Králové i Jablonec, ovšem v jiných větvích play-off. Na Dinamo City by český klub mohl narazit nejdříve v ligové fázi, pokud by tam oba postoupily.
20. srpna hraje Dinamo City první zápas play-off proti Pafosu. Pokud Bardhi svůj příslib 500 tisíc eur myslel vážně, bude potřebovat větší tašku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner