Doplnění zásob vody v českých přehradách může trvat i několik let

Česko v posledních dnech a týdnech zažívá zajímavý paradox. Na jednu stranu půdní sucho díky opakovaným dešťům hlavně Čechách částečně ustoupilo, v lesích dokonce začaly růst i houby. Na stranu druhou, hladiny řek zůstávají nízké, protože veškeré deště zachytila žíznivá půda. A zásoby v přehradách tak vlastně dál ubývají. Na Vltavské kaskádě se poprvé v historii přistoupilo k nadlepšování průtoku ve Vltavě vodou ze Slapské přehrady.
Hladina Slapské přehrady klesla pod běžný letní normální stav v sobotu 5. září večer. Přitom v příštích dnech a nejspíš ani týdnech se nyní nečekají významné srážky, které by situaci dokázaly zvrátit - bude sice slušně pršet ve středu 9. září, ale pak zase očekáváme suché období. Dá se očekávat, že zásoba vody ve Slapské přehradě bude dál ubývat, asi i v průběhu podzimu. Pokud nepřijdou opravdu výrazné deště, tak se zásoby v přehradách na Vltavě doplní až na jaře příštího roku.
A ani to není jisté - deficit vody je nyní tak velký, že ani běžná zima a jaro by na doplnění zásob na 100% úroveň stačit nemusely. Kromě nedostatku vody v přehradách je tu i velký deficit podzemních vod. Je tak možné, že do příštího léta největší nádrž Orlík nepůjde úplně naplněná. A pokud by následně léto bylo suché jako to letošní, zásoby by pak na konci příštího léta (tedy někdy za rok), úplně došly. To samozřejmě hodně předbíháme, ale...
Podívejme se nyní třeba do Španělska, kde prožili několikaleté sucho v letech 2021 až 2024. Tamní přehrady se během této doby skoro vyprázdnily. I když následně přišlo deštivé období, na doplnění zásob na 100% to všude nestačilo. Některé přehrady tak byly zcela zaplněny naposledy v roce 2020...
Podívejme se na příklad katalánské přehrady Panta de Sau, kde suché období trvalo několik let:
obr. 1 - příklad z významné španělské přehrady, která byla v důsledku sucha poloprázdná několik let
Se změnou klimatu je možné, že se něco podobného může začít dít i u nás. Španělsko má sice jiné klima, ale tamní vývoj není ani u nás nereálný. Jak by to přesně vypadalo?
Úplné naplnění českých přehrad by se stalo nikoliv normálem, jak jsme zvyklí dnes, ale spíše výjimečnou záležitostí. Standardně by byly přehrady plné zhruba z poloviny či o něco více a úplné doplnění zásoby by nastalo prakticky jen při povodňových situacích. Dnes se lidé jezdí dívat na poloprázdný Orlík jako na raritu, která mnoho let nebyla vidět. Možná za pár let se tam lidé budou jezdit dívat na to, jak vypadá tato přehrada naplněná vodou až po okraj.
V řadě zemí takhle přehrady už běžně fungují. My jsme zvyklí, že když v létě přijedeme na Slapy, vždy je tam stejně vody. Je možné, že v příštích letech se toto změní a budeme se muset smířit s tím, že přehrada plná vody bude spíše vzácným okamžikem. Uvidíme, jak se naše klima posune...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz