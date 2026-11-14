Dopis pro tajemníka Smithsonianu přiletěl na Floridu v řízené střele

Dne 8. června 1959 vypálila ponorka USS Barbero u Floridy řízenou střelu Regulus I. V prostoru pro jadernou hlavici vezla 3 000 dopisů. Po 22 minutách přistála na základně Mayport a zásilka pokračovala běžnou poštou.
Leonard Carmichael, tehdejší tajemník Smithsonian Institution, byl jedním z adresátů.
Jeho obálku z letu dodnes uchovává americké Národní poštovní muzeum. Ze dvou razítek používaných při pokusu se dá vyčíst, kde pošta zásilku převzala a odkud ji poslala dál. Dvě schránky v prostoru pro hlavici
Všech 3 000 zásilek obsahovalo stejné oznámení amerického generálního poštmistra Arthura E. Summerfielda. Mezi adresáty byli prezident Dwight D. Eisenhower, členové Kongresu i šéfové pošt z jiných zemí.
Na ponorce kvůli zásilce vznikla dočasná poštovní pobočka. Na obálky s kresbou střely a označením „First Official Missile Mail“ přišlo razítko USS Barbero. Dochovaná obálka pro bývalého generálního poštmistra Jamese Farleyho má čtyřcentovou známku s americkou vlajkou.
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Při nakládce v Norfolku ve Virginii pomáhal i Summerfield. Zásilku rozdělili do dvou modročervených plechových schránek s nápisem „US Mail“.
Jedna ze schránek je v muzejní sbírce a na šířku měří necelých 34 centimetrů. Obě se vešly do prostoru, kam u bojové střely patřila jaderná hlavice.
Barbero za druhé světové války sloužila jako torpédová ponorka třídy Balao stejně jako
USS Tang. Přestavba v padesátých letech jí umožnila nést dvě řízené střely. Vodotěsné palubní hangáry už za války sloužily třeba japonským ponorkám třídy I-400 k přepravě letounů. Americké námořnictvo je u ponorek s Regulusem používalo k uložení střel. K odpalu se ponorka musela vynořit. Ponorky nesly střely Regulus v utěsněných palubních hangárech. Jeden z nich je k vidění na muzejní USS Growler. Druhé razítko přibylo v Jacksonville
Regulus I vypadal jako malé letadlo. Po odpadnutí startovacích motorů ho poháněl proudový motor a podle
katalogu amerického Národního muzea letectví a kosmonautiky se za letu dal řídit rádiem z letadla či z ponorky.
Podle
námořní kroniky odpálila posádka střelu zhruba 160 kilometrů od floridského pobřeží. Regulus přistál na námořní letecké základně v Mayportu po 22 minutách. Dobový snímek z archivu americké pošty zachycuje Summerfielda, jak zásilku vykládá ze střely. V Mayportu přistál Regulus s poštou. Snímek vjezdu na základnu je z roku 2025.
V Jacksonville dostaly obálky druhé razítko, tentokrát na rub. Potvrzovalo, že je tamní pošta převzala k rozeslání. Odtud už Carmichaelův dopis putoval běžnou poštou. Carmichael pak obálku věnoval do sbírek a muzeum ji uvedlo už ve
výroční zprávě za rok 1960. Poštovní pokus ukázal přesnost střely
Americká pošta označovala let z ponorky Barbero za první oficiální přepravu pošty řízenou střelou.
Neoficiální pokusy se konaly už dřív. V únoru 1936 dvě rakety se zásilkami skončily na zamrzlém jezeře Greenwood Lake. Poštmistr z Hewittu v New Jersey musel oba vaky dovléct po ledě na poštu. Ještě v září 1958 podle Národního poštovního muzea vložil námořní důstojník dopis do střely Regulus II při zkoušce z ponorky USS Grayback.
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Summerfield předpovídal, že řízené střely budou dopravovat poštu přes oceán za pár hodin ještě před cestou člověka na Měsíc. U oficiálního pokusu zůstalo.
Podle Národního poštovního muzea mělo přistání i vojenský význam. Veřejnost viděla, že námořnictvo dovede z moře navést střelu na konkrétní místo na pevnině.
Den po poštovním letu šla na vodu
USS George Washington. V červenci 1960 z ní námořnictvo poprvé úspěšně vypustilo balistickou střelu Polaris pod hladinou. Prezidentu Eisenhowerovi tentokrát poslal zprávu o výsledku velitel ponorky.