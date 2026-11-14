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Dopis pro tajemníka Smithsonianu přiletěl na Floridu v řízené střele

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Ponorka USS Barbero v roce 1959 vypustila střelu Regulus I s 3 000 dopisy. Let trval 22 minut, další cestu k adresátům obstarala pošta v Jacksonville.
Tmavá střela Regulus I na šikmé palubní rampě ponorky USS Growler

Tmavá střela Regulus I na šikmé palubní rampě ponorky USS Growler

Zdroj: Jakub Hałun / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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