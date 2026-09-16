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Salát na podzim: Jak vypěstovat křupavou úrodu!

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Pokud přemýšlíte o tom, co byste ještě mohli vypěstovat, tak salát je vhodným kandidátem. Můžete se těšit na jeho svěží chuť, která není poznamenaná snahami rostliny vyběhnout do květu. Na podzim můžete salátu dopřát často mnohem lepší podmínky než v parném a horkém létě. Kromě toho, že se nemusíte obávat vybíhání do květu, můžete se těšit na chuťově nejlepší listy. Vysévat přitom můžete kdykoli až do konce září (vždy ale záleží na počasí a konkrétní odrůdě salátu).
Sazenice salátu

Sazenice salátu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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