Do středy se bude oteplovat, pak se znovu ochladíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do středy se bude oteplovat, pak se znovu ochladí
Před třemi lety liberecká botanická zahrada získala osm rostlinek kriticky ohrožené láčkovky Nepenthes...
O plánované výstavbě tří větrných elektráren, kterou připravuje společnost NOHO Energy, budou obyvatelé...
Již osmadvacátý ročník Závodu horských kol do vrchu pro žáky středních škol se konal ve čtvrtek 10. září....
Zájem o členství v okrskových volebních komisích v Liberci byl letos znatelně vyšší než v předchozích...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
- Historická meteobudka se musí posunout dál od silnice, opět je poškozená
- Kriticky ohroženou láčkovku uvidí lidé. Botanická zahrada ji přesunula do expozice
- K plánované výstavbě větrných elektráren bude v Bystré nad Jizerou referendum
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