Novinky týdne na Netflixu: Severský psychologický thriller, hororová podívaná nebo temná realita Matthewa Perryho

Matthew Perry nad propastí (The One About Matthew Perry)
Rozesmíval miliony lidí po celém světě, zatímco sám sváděl boj, který před televizními kamerami nebyl vidět. Nejnovější dokument
Matthew Perry nad propastí odhaluje životní příběh oblíbeného herce, kterého si navždy budeme spojovat s nezapomenutelným Chandlerem Bingem z kultovního sitcomu Přátelé. Za jeho pohotovým humorem a obrovským úspěchem se skrývala mnohem temnější realita plná závislostí, depresí a opakovaných pokusů postavit se znovu na nohy. Novinka sleduje Perryho cestu od začínajícího komika až po jednu z největších televizních hvězd své generace a ukazuje, jak vysokou cenu za svou slávu platí.
Umění klamat (The Gift of Deceit)
Melodrama
Umění klamat vypráví příběh Lúcie Rossetti, vášnivé sběratelky umění, která si neví rady se záhadným onemocněním své dospělé dcery Maíry. Když jí lékaři nedokážou pomoci, obrací se na duchovní terapeutku Irinu, jež slibuje odhalit síly stojící za dceřinými potížemi. Lúcia v ní zpočátku spatřuje naději a postupně jí stále více věří. Jenže Irina má vlastní zájmy a její pozornost až podezřele často přitahují vzácná umělecká díla z Lúciiny sbírky.
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Zatímco se zoufalá matka nechává vtahovat do světa duchovního léčení, tak se od své dcery stále více vzdaluje. O slovo se hlásí manipulace a síť dobře propletených lží. Otázkou je, která z tří žen bude mít ve finále navrch. Dospělá dcera totiž nehodlá zůstat zapomenutá v koutě.
Ty, já, my (You, Me, Us)
Co se stane, když se zamilovaný pár rozhodne rozšířit rodinu, přestože má na rodičovství úplně odlišné názory? To můžeme zjistit v nové romantické komedii
Ty, já, my. Simone a Lucia jsou každý z jiného těsta. On je pečlivý, zbožňuje pravidla a rodinné oslavy. Ona si naopak zakládá na nezávislosti a mateřství se vždycky bránila. Přesto jim vztah dokonale funguje. Každý jejich spor ustoupí lásce a nestálému vzájemnému hašteření. Jenže když se rozhodnou adoptovat dítě, čeká je zkouška, která jejich rozdíly vytáhne na povrch v plné síle. Dokážou kvůli dítěti, které chtějí přijmout do rodiny, akceptovat také jeden druhého? I se všemi rozdíly?
Balaraw: Krvavý ostrov (Balaraw: Blood Island)
Mysteriózní horor
Balaraw: Krvavý ostrov sleduje Sabinu Tejeros, která se po záhadném telefonátu vydává na odlehlý ostrov Balaraw pátrat po své zmizelé matce. Místo odpovědí ji však čeká prostředí plné podivných obyvatel a znepokojivých náznaků, že se tu děje něco velmi zlověstného. Při průzkumu hustých lesů a tajemných jeskyní postupně odkrývá temnou minulost ostrova, která měla zůstat skrytá. Čím blíže se dostává k pravdě o matčině zmizení, tím méně dokáže věřit lidem kolem sebe. Nakonec dokonce začne pochybovat i o vlastních smyslech. Brzy navíc zjišťuje, že z ostrova sice lze odjet, ale hrůzy, které tam zažije, ji jen tak neopustí. Na Balarawu totiž některá tajemství nezůstávají pohřbená a některá si své oběti najdou i daleko od ostrova.
SCTV: Nejúžasnější show, o jaké jste nikdy neslyšeli (SCTV: The Greatest Show You've Never Heard Of)
Dokumentární novinka
SCTV: Nejúžasnější show, o jaké jste nikdy neslyšeli se vrací k začátkům stejnojmenné kanadské skečové show, která odstartovala kariéry budoucích komediálních hvězd, jako jsou John Candy, Eugene Levy, Catherine O’Hara, Martin Short nebo Rick Moranis. Prostřednictvím rozhovorů s herci i lidmi ze zákulisí dokument odhaluje, jak se skupině účinkujících podařilo proměnit nízkorozpočtový pořad v kultovní fenomén, jenž si získal také fanoušky z řad hollywoodských osobností včetně Stevena Spielberga.
Trajektorie střetu (Collision Course)
Plán bankovní loupeže se zdá být dokonalý, dokud ho nezničí brutální dopravní nehoda. Děj kriminálního thrilleru
Trajektorie střetu se odehrává v Madridu v době vrcholící finanční krize, během které skupina zločinců přepadá banku a rozjíždí pečlivě připravenou operaci. Jenže nečekaná srážka všechno obrací vzhůru nohama a místo hladkého útěku přichází chaos, jenž ohrožuje celý plán.
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Zatímco se lupiči snaží vypořádat s následky nehody, začínají na povrch vyplouvat informace, které měli před ostatními utajit. Členové skupiny si přestávají důvěřovat, zpochybňují vzájemnou loajalitu a postupně zjišťují, že každý může sledovat vlastní zájmy. Vyšetřování navíc odhaluje skryté souvislosti mezi nehodou a samotnou loupeží, takže už nejde jen o to uniknout policii, ale také zjistit, kdo koho podrazil a kdo se snaží zachránit na úkor ostatních.
Několik lží (A Couple of Lies)
Skandinávský psychologický thriller
Několik lží sleduje dva páry, které se rozhodnou na několik týdnů prohodit bydlení. Helene a Carl opouštějí svůj dům ve Stockholmu a míří do luxusní sicilské vily, zatímco Scarlett s Adamem se stěhují na malebné švédské souostroví. Brzy se však ukazuje, že ani jedno místo není tak idylické, jak slibovaly fotografie. Carl s Helene zjišťují, že jejich nové ubytování neodpovídá představám a něco jim nesedí ani na lidech, se kterými si domov vyměnili. Adam se Scarlett zase narážejí na podivné chování sousedů a zamčenou šatnu v domě, který měl být dokonalým útočištěm.
Z nevinné dohody se tak postupně stává znepokojivá hra, v níž se odkrývají skrytá tajemství a promyšlené lži. A zatímco se oba páry snaží přijít na to, co se za zavřenými dveřmi skutečně odehrává, začínají pochybovat nejen o cizích lidech, ale i o vlastních partnerech. Protože někdy stačí vyměnit si klíče od domu a otevřít dveře k noční můře.
Akka
Temný thriller
Akka nás přivádí do fiktivního Pernuru, království, jemuž po generace tvrdou rukou vládnou ženy. Jejich zavedený řád však naruší příchod Rudry, která zpochybňuje pravidla, na nichž celé království stojí. Její kroky postupně vyostřují napětí mezi ní a jinou mocnou ženou. Zatímco Bhavani je odhodlaná ochránit odkaz budovaný po generace, Rudra odmítá přijmout dosavadní uspořádání a prosazuje vlastní představu o budoucnosti. Hodlá totiž celé království schramstnout celé pro sebe. Krvavý konflikt tak může začít.
Zpackaný Díválí (How to Ruin Diwali: Meet the Parents)
Komediální seriál
Zpackaný díválí sleduje počínání perfekcionistky Mmabatho Nkomo z hrdého kmene Zulu, která se zasnoubí se svým partnerem z tradiční indické rodiny, aniž by o tom její blízcí věděli. Když vše konečně vyjde najevo, obě kulturně odlišné rodiny se ocitají pod jednou střechou. Mmabatho se při prvním setkání zoufale snaží zapůsobit na budoucí příbuzné, jenže místo toho nechtěně odhalí tajný románek svého budoucího tchána. Do oslav Díválí zbývá jen několik dní, a Mmabatho tak musí nejen usmířit rozhádané příbuzné, ale rovněž zachránit sváteční setkání, které sama pomohla proměnit v katastrofu.
Pekelná práce (Dead-End Job)
Padesátinásobek běžné hodinové mzdy za pár směn? Taková nabídka zní jako splněný sen. Dokud teda nezjistíte, co všechno po vás zaměstnavatelé skutečně chtějí. Korejský mysteriózní horor s prvky fantasy a černé komedie
Pekelná práce sleduje Byeona Hyeok-juna, muže zavaleného dluhy, který zoufale hledá cestu z finanční pasti. Když narazí na nabídku tajemné agentury Spider Staffing Agency, neváhá a přijme práci, která mu slibuje pohádkový výdělek. Má to však jeden zvláštní háček. O tom, co během směn zažije, nesmí nikomu ani slůvkem říct.
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Zpočátku se zdá, že ho čeká obyčejná brigáda v obchodě, jenže každá další směna ho přivádí na podivnější místa a vystavuje nevysvětlitelným jevům, které ho mohou stát život. Zatímco se Hyeok-jun snaží přijít na to, do jakého pekla se to vlastně dostal, záhadnou agenturu začne vyšetřovat policistka Yeon Ju a pátrat po bratrově osudu se rozhodne také jeho rázná mladší sestra Ji Yun. Jejich stopy nakonec vedou k tajemnému muži přezdívanému Pan S.
Zdroje: About.Netflix, TV Insider, The Citizen, Bollyspice