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Do Česka proniká nový trend: Estetické úpravy podle umělé inteligence

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Dokonalý nos, plnější rty, hladší pleť, výraznější lícní kosti a dokonale symetrický obličej. Stačí několik vteřin a umělá inteligence dokáže vytvořit fotografii, na které člověk vypadá výrazně jinak než ve skutečnosti. Problém nastává ve chvíli, kdy si podle takového obrázku lidé začnou plánovat estetický zákrok.
Chirurgie

Chirurgie

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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