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Divadelní ulice bývala místem pivovaru, vinárny i fíkové kávy

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Divadelní ulice patřila k živým místům starých Českých Budějovic. Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná Velký pivovar, který ustoupil nové zástavbě, někdejší vinárnu U Ferusů, výrobu doutníků i fíkové kávy a další proměny místa, které postupně utvářel místní genius loci.
Divadelní ulice bývala místem pivovaru, vinárny i fíkové kávy

Divadelní ulice bývala místem pivovaru, vinárny i fíkové kávy

Zdroj: Jan Schinko
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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