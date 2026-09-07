Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

„Děti nechte doma! Kazíte ostatním dovolenou,“ píše Pavel v diskuzi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cestování s malými dětmi dokáže být pořádná zkouška nervů nejen pro rodiče, ale někdy také pro jejich okolí. Někteří lidé to extra špatně snáší.
Malá dívka pláče na sedadle během letu

Malá dívka pláče na sedadle během letu

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Cestovinky.cz
Kam na výlet v Libereckém kraji: ke skále z Pyšné princezny, k Hubáčkově chloubě nebo do malebné horské osady
Kam na výlet v Libereckém kraji: ke skále z Pyšné princezny, k Hubáčkově chloubě nebo do malebné horské osady
Dovolená v Chorvatsku: 6 důvodů, proč už bych nejela, ani kdyby mi za to zaplatili
Dovolená v Chorvatsku: 6 důvodů, proč už bych nejela, ani kdyby mi za to zaplatili

Chorvatsko? Ne, díky, příště budu radši doma. Dala jsem mu šanci třikrát za život a víckrát už to neudělám....

Záhada pohoří Tribeč: v lesích na Slovensku mizeli lidi. A my víme, co hraje velkou roli
Záhada pohoří Tribeč: v lesích na Slovensku mizeli lidi. A my víme, co hraje velkou roli

Pod nohama křupe listí, nad hlavou se klene koruna z hustého bukového lesa. Obklopuje vás tíživá atmosféra...

Takhle se okrádají dovolenkáři! V oblíbené destinaci Čechů nám naúčtovali nesmyslný poplatek
Takhle se okrádají dovolenkáři! V oblíbené destinaci Čechů nám naúčtovali nesmyslný poplatek

Když si zaplatíte čtyřhvězdičkový hotel, tak nějak automaticky počítáte s tím, že budete mít taky kde...

Youtiao: těmhle tyčinkám se při cestě po Číně nevyhnete. Jaký je pokrm stvořený historickou zradou?
Youtiao: těmhle tyčinkám se při cestě po Číně nevyhnete. Jaký je pokrm stvořený historickou zradou?

Na počátku byla zrada následovaná tichým protestem lidu. Dneska youtiao patří k pouličnímu občerstvení i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

Web přináší pestrý obsah ze světa cestování – od tipů na výlety a dovolené přes zajímavá místa až po praktické rady, které se hodí před cestou i během ní. Čtenáři zde najdou inspiraci pro víkendové úniky, rodinné dovolené i dobrodružnější výpravy.Obsah kombinuje cestovatelské zážitky s užitečnými...

Všechny články tohoto autora →
Cestovinky.cz
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.