Výlety s dětmi ve Středočeském kraji: za medvědy z večerníčku nebo k čertům

Tenhle pohled na Vltavu si zamilujete. Čertovy hlavy jsou 9 metrů vysoké skalní reliéfy nad obcí Želízy. Vstup k vodě je velmi nebezpečný a nejhezčí pohled je stejně shora! Žebrák a Točník jsou od sebe kousek, spojte jejich poznávání do jednoho výletu! V Mirakulu se vaše děti jen tak nudit nezačnou.
Přemýšlíte, jak ve Středočeském kraji zabavit menší i větší děti? Pak jste na správném místě. Máme pro vás 11 tipů na výlet, který se jim určitě bude zamlouvat.
Kromě profláknutých míst, jako je Karlštejn, Konopiště nebo Křivoklát, jsou i místa, kde se nebudete tísnit třeba s asijskými turisty. Den si tu užijete naplno a odměnou vám budou večer řádně znavená dítka.
Vyhlídka Máj Čertovy hlavy Velká Amerika Žebrák a Točník Park Mirakulum Medvědárium Zoopark Zelčín Vrchbělá Slaný Roztoky u Prahy Discgolf v Mladé Boleslavi Vyhlídka Máj
Nedaleko obce Teletín najdete
jednu z nejkrásnějších vyhlídek na Vltavu. Řeka tu protéká kaňonem ve tvaru podkovy, líbí se tu všem bez rozdílu a z nejbližší autobusové zastávky je to sem ani ne 1,5 kilometru. Stačí se dát po žluté turistické značce. Tenhle pohled na Vltavu si zamilujete. Čertovy hlavy
Pokud se chcete kousek projít krásnou přírodou, vydejte se do Želíz. Tam nechte auto a běžte se podívat na úžasné dílo
sochaře Václava Levého, který tu v letech 1841–46 vytesal do skal parádní reliéfy. Jsou dokonce druhé největší na světě, hned po Mount Rushmore.
Nejznámější jsou
Čertovy hlavy, v jejichž blízkosti stojí i jeskyně Klácelka s reliéfy z bajky, snadno se ale dostanete i k reliéfům Had, Sfinga a Harfenice – stačí se držet modré turistické značky, Okruhu V. Levého. Čertovy hlavy jsou 9 metrů vysoké skalní reliéfy nad obcí Želízy. Velká Amerika
Lom
Velká Amerika asi není třeba dlouze představovat. Děti ale určitě pohled na něj uchvátí, protože kontrast hloubky, pevniny a vody je fascinující pro každou věkovou skupinu. S většími dětmi můžete klidně projít i kolem dalších lomů, případně se přesunout autem do obce Svatý Jan pod Skalou, kde taky najdete parádní vyhlídku. Vstup k vodě je velmi nebezpečný a nejhezčí pohled je stejně shora! Žebrák a Točník
Žebrák a Točník jsou zříceniny, které stojí asi kilometr od sebe. Můžete je proto hravě spojit do jednoho výletu, přičemž pěšky se od jednoho ke druhému dostanete během 30 minut. Auto nechte na parkovišti v obci
Točník, odkud je to ke stejnojmennému hradu taky plus mínus kilometr.
Zatímco
Žebrák, pojmenovaný po svém prvním návštěvníkovi – potulném studentovi s loutnou – pochází ze 13. století, Točník vznikl až na konci 14. století na přání Václava IV. a sloužil jako reprezentativní sídlo. To se časem dočkalo i renesanční a barokní úpravy, ale od 17. století byl prázdný. Žebrák a Točník jsou od sebe kousek, spojte jejich poznávání do jednoho výletu! Park Mirakulum
Úžasných 12 hektarů, kde se budou bavit děti menší i větší, najdete v Milovicích. Park Mirakulum nabízí svým návštěvníkům
nevšední atrakce, lesní hřiště, obří trampolíny, kontaktní zoo, podzemní chodby, farmu pro nejmenší, úzkokolejku, hrad a další kratochvíle, které vaše ratolesti jen tak neomrzí. Pochopitelně nechybí ani možnosti občerstvení, takže tu jistě nějakou tu chvíli vydržíte! V Mirakulu se vaše děti jen tak nudit nezačnou. Medvědárium
Méďové ze známého večerníčku
Václava Chaloupka už vyrostli, vy se na ně ale můžete stejně dívat – najdete je v berounském Medvědáriu na Městské hoře, jen 10 minut od centra města a 15 minut od vlakového nádraží. Medvědárium tvoří tři ložnice, přípravna krmiva a pak taky potřebný výběh o rozloze 25 arů.
V roce 2016 bohužel jeden z medvědů zemřel, Medvědárium ale funguje dál. Vidět v něm můžete ještě Matěje a Kubu. A to za to stojí!
Zoopark Zelčín: rodinný výlet za zvířátky
Hledáte výlet, který nadchne především vaše ratolesti? Vydejte se z Mělníka do
Zooparku Zelčín. Trasa dlouhá přibližně 8,5 kilometru jedním směrem vede rovinatou krajinou podél Labe a Vltavského kanálu.
V Zooparku Zelčín čekají na děti kozy, ovečky, lamy i další zvířátka, která si můžou zblízka prohlédnout. Nechybějí ani dětská hřiště, trampolíny nebo interaktivní
Surikatí výprava s 12 zastávkami. Pokud vyrážíte s menšími dětmi, doporučujeme cestu zkrátit a začít až v Zelčíně, odkud si můžete udělat nenáročnou procházku po okolí. Vrchbělá: dětský ráj pod hradem Bezděz
Chcete s dětmi strávit den plný zábavy a pohybu? Vydejte se do
sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá nedaleko Bělé pod Bezdězem. Najdete tu rozlehlé dětské hřiště s prolézačkami, lanovými prvky, houpačkami a trampolínami. Malé návštěvníky potěší taky minizoo, kde můžou pozorovat třeba ovce, pávy nebo pštrosy emu.
Pro větší děti a dospělé je připraveno
7,5 kilometru cyklistických a in-line tras. A pokud vám zbude energie, vystoupejte na místní rozhlednu, ze které se otevírá krásný výhled na a okolní krajinu. hrad Bezděz Slaný: rodinný výlet plný pohybu a zábavy
Chcete si s dětmi užít odpoledne na čerstvém vzduchu, aniž byste museli utrácet za drahé atrakce? Vydejte se do Slaného, kde se můžete projít zdejším
lesoparkem Háje. Čekají vás lesní cestičky, příjemná zákoutí a dostatek prostoru pro pohyb i společné hry. Náš tip: Výlet můžete spojit s projížďkou na kole v místním Pumptracku nebo třeba s podzimním pouštěním draků na vhodném otevřeném prostranství. Na pohodové rodinné odpoledne si vyhraďte přibližně 2 až 3 hodiny a nezapomeňte přibalit něco dobrého k svačině. Roztoky u Prahy: ze zámku Tichým údolím až do Únětic
Co takhle spojit návštěvu muzea s příjemnou procházkou přírodou? Vydejte se do Roztok u Prahy, kde můžete s dětmi navštívit
místní zámek se Středočeským muzeem. Kromě stálých expozic se zde pořádají taky zajímavé interaktivní výstavy pro malé návštěvníky.
Od zámku pokračujte po modré turistické značce přes Tiché údolí do Únětic. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa vede podél Únětického potoka a zvládnou ji i menší turisté. Cestou se můžete zastavit na něco dobrého v některé z místních kaváren a výlet zakončit třeba občerstvením v Únětickém pivovaru. Pro děti jde
o příjemnou kombinaci poznávání, pohybu a přírody. Náš tip: Pokud máte doma malé cyklisty, vezměte jim s sebou kola! Trasu máme vyzkoušenou i v kombinaci, kdy děti šlapaly na kolech a dospělí šli pěšky. Výlet tak příjemně ubíhal a všichni si ho užili po svém. Discgolf v Mladé Boleslavi: zábava pro malé i velké
Chcete s dětmi vyzkoušet něco trochu jiného než klasická hřiště? Vydejte se
do parku Štěpánka v Mladé Boleslavi, kde najdete discgolfové hřiště s 18 jamkami. Tahle stále oblíbenější hra připomíná klasický golf, jen místo míčků a holí používáte létající disky, kterými se snažíte trefit do speciálních kovových košů.
Discgolf si můžou vyzkoušet děti i dospělí, a to zdarma a bez předchozích zkušeností. Stačí si přibalit vhodné létající disky a můžete vyrazit! Celé hřiště zvládnete projít
přibližně za 2 hodiny, s menšími dětmi si ale můžete vyzkoušet jen několik jamek a zbytek času věnovat procházce parkem. Náš tip: Pokud vyrazíte autem, zaparkovat můžete u nedalekého městského koupaliště. V létě tak můžete discgolf spojit také s koupáním, ať už před hrou, nebo po ní. Z jednodenního výletu tak snadno uděláte pořádně zábavný den pro celou rodinu! Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3 , zdroj 4 , zdroj 5 , zdroj 6 , , zdroj 7 zdroj 8 , zdroj 9 , zdroj 10 , zdroj 11 , zdroj 12