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Kam na výlet s kočárkem v Praze a okolí? Vystoupejte na horu Říp nebo navštivte jednu z nejkrásnějších zahrad v Čechách

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Hledáte nové trasy na výlet s kočárkem? Pokud bydlíte v Praze a jejím okolí, máte obrovskou výhodu! Tras je tady nepočítaně a dostat se k nim můžete snadno městskou hromadnou dopravou.
Žena s kočárkem

Žena s kočárkem

Zdroj: foto: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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