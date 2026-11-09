Kam na výlet s kočárkem v Praze a okolí? Vystoupejte na horu Říp nebo navštivte jednu z nejkrásnějších zahrad v Čechách

Dáte přednost vyhlídkám, Klánovickému lesu nebo hoře Říp? Vyhýbat se nemusíte ani cyklostezkám. Ty budete mít během dopoledne prakticky sami pro sebe. Jakmile budete chtít na chvíli opustit ruch velkoměsta, vydejte se právě sem!
Hledáte nové trasy na výlet s kočárkem? Pokud bydlíte v Praze a jejím okolí, máte obrovskou výhodu! Tras je tady nepočítaně a dostat se k nim můžete snadno městskou hromadnou dopravou.
Klánovický les Modřanská rokle Vrtbovská zahrada Hora Říp Vltavská Modřanská cyklostezka Park Podviní Obora Hvězda Poděbrady Pražské ostrovy Troja Klánovický les
Klánovický les je prošpikovaný mnohými trasami a asfaltovými cestičkami, které vás provedou krásnou klánovickou přírodou i naučnou stezkou. Součástí lesa je i
několik odpočívadel, většinou s menším dřevěným posezením.
Najdete tady i dětské hřiště Mechovka, hřiště Na vojenské, dětské hřiště U koupaliště a zmíněnou naučnou stezku, která má 12 kilometrů. Zaparkovat můžete zdarma přímo před FK Klánovice.
Cesty Klánovickým lesem jsou pohodové a zvládne je kočárek s nafukovacími koly nebo mírným odpružením. Pokud se vydáte na naučnou stezku, počítejte s tím, že sice
nemá velká převýšení, ale je poměrně dlouhá. Pro osazenstvo kočárku také nemusí být místy pohodlná. Modřanská rokle
Procházku v přírodě na území Prahy s
jakýmkoli typem kočárku můžeme podniknout i v přírodním parku Modřanská rokle. Celková délka trasy činí zhruba 7 kilometrů, během kterých prozkoumáte místní faunu i flóru a zastavit se můžete třeba u Libušského potoku.
Sedmikilometrovou trasou vede stejnojmenná
naučná stezka zaměřená na geologii, botaniku a zoologii. Trasa vás provede okolo několika dětských hřišť a odpočívadel, prohlédnout si můžete retenční nádrž i soutok Libušského a Písnického potoka.
V závěrečném úseku se projdete vedle sportovně-relaxačního areálu Spartaku Modřany a vrátit se můžete buď po stejné trase, nebo autobusem do Libuše ze zastávky Poliklinika Modřany naproti bývalému nákupnímu středisku PRIOR.
Dáte přednost vyhlídkám, Klánovickému lesu nebo hoře Říp? Vrtbovská zahrada
Pokud máte na procházku méně času nebo se vám jednoduše
nechce opouštět širší centrum Prahy, vydejte se do Vrtbovské zahrady. Tu najdete společně s dalšími třemi barokními zahradami, Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou, na svahu Petřína.
Právě ona Vrtbovská zahrada ale patří mezi jedny z nejkrásnější a nejváženější barokní zahrady v Praze, potažmo celém Středočeském kraji. Zahradu můžete navštívit od
dubna do října, a to po zaplacení vstupného, které činí 70 korun.
Autorem návrhu Vrtbovské zahrady je
František Maxmilián Kaňka, který pro Jana Josefa, hraběte z Vrby, nejprve přestavěl palác a následně zřídil zahradu. O sochařskou výzdobu zahrady se zasloužil Matyáš Bernard Braun. Hora Říp
Chcete společně s kočárkem navštívit místo, kde se psaly dějiny naší země? Žádný problém!
Na Říp vede příjemná asfaltová trasa ze severovýchodní strany kopce. K té můžete přijet autem a to zaparkovat na placeném parkovišti v Rovném.
Na kopec vede krásná lipová alej, která končí u jeho úpatí, kde začíná les. Ten vás povede zhruba kilometr mírným stoupáním po kamenné a následně po betonové cestě.
Menší přestávku si můžete udělat na
Mělnické vyhlídce, odkud se vám naskytne pěkný výhled na obce Sovice, Štětí, Krabčice, Rovné, Libkovice, Kostomlaty a Horní Počáply s výraznou konturou elektrárny.
Trasa vás dovede až na rozcestí Říp-vrchol, u něhož se nachází výletní restaurace s venkovním posezením, kde se můžete posilnit. Zhruba sto metrů od rozcestí narazíte na románskou rotundu sv. Jiří, jejíž vnitřní prostory si můžete prohlédnout od dubna do října.
Vyhýbat se nemusíte ani cyklostezkám. Ty budete mít během dopoledne prakticky sami pro sebe. Vltavská Modřanská cyklostezka
Příjemnou procházku s kočárkem si můžete udělat i na oblíbené cyklostezce, kterou budete mít během dopoledne všedního dne prakticky sami pro sebe. Napojit se na ni můžete v
Podolí, Braníku nebo Modřanech.
Trasa vede okolo řeky výhradně po asfaltovém povrchu. Cestou minete Modřanskou lagunu a Komořanské tůně. Projedete pod Radotínským mostem a ocitnete se také těsně u železniční trati
Praha-Zbraslav.
Procházku můžete zakončit u
kiosku Konec žízně, odkud se pak můžete stejnou cestou vrátit do centra. Anebo nasedněte na vlak ze zastávky Praha-Zbraslav, z čehož budou nadšené zejména děti. Park Podviní: za jezírkem a přírodou uprostřed Vysočan
Pokud hledáte příjemné místo na procházku s kočárkem, vydejte se
do parku Podviní v pražských Vysočanech. Na první pohled nenápadný park vás překvapí umělými jezírky, potůčky, dřevěnými můstky i zajímavými skalními útvary. Nechybí ani dětské hřiště inspirované keltským hradištěm.
Parkem protéká
říčka Rokytka, podél které můžete pokračovat po navazující cyklostezce až do nedalekého parku Zahrádky. Pro kočárky jsou vhodné především hlavní parkové cesty. Obora Hvězda: s kočárkem za renesančním letohrádkem
Chcete si užít příjemnou procházku přírodou, aniž byste museli opouštět Prahu? Vydejte se
do obory Hvězda v Praze 6, kde na vás čekají široké aleje, vzrostlé stromy a krásný renesanční letohrádek. Od Břevnovské brány k němu vede pohodlná, přibližně 2 kilometry dlouhá trasa tam i zpět, kterou zvládnete i s kočárkem.
Pokud máte chuť na delší výlet, můžete se vydat po přibližně
4 kilometry dlouhé , která vás seznámí s historií, přírodou a zajímavostmi obory. S kočárkem ale doporučujeme držet se naučné stezce hlavních zpevněných cest a vyhnout se prudším svahům. Cestou si můžete odpočinout na některé z rozlehlých luk nebo se zastavit na dětském hřišti. Jakmile budete chtít na chvíli opustit ruch velkoměsta, vydejte se právě sem! Poděbrady: s kočárkem podél Labe až k soutoku s Cidlinou
Hledáte nenáročnou trasu, kterou pohodlně zvládnete i s kočárkem? Vydejte se do Poděbrad, kde vás čeká příjemná procházka podél řeky Labe. Od místního zdymadla pod zámkem se napojíte
na Labskou cyklostezku, která vás po rovinaté asfaltové cestě dovede až k soutoku Labe a Cidliny. Celá trasa měří přibližně 8 kilometrů tam i zpět.
Pokud si na delší výlet netroufnete, můžete se vydat pouze k Autokempu Golf Poděbrady, což jsou přibližně 3 kilometry tam i zpět. Cestou vás čekají příjemná
zákoutí u řeky, stromy poskytující stín i možnosti občerstvení. Procházku můžete zakončit odpočinkem v některé z poděbradských kaváren. Pražské ostrovy: s kočárkem za krásnými výhledy na Vltavu
Chcete si užít příjemnou procházku s kočárkem přímo v centru Prahy? Vydejte se na
3,2 kilometru dlouhý okruh ke Střeleckému ostrovu, který začíná u Národního divadla. Přes most Legií se dostanete na Střelecký ostrov, odkud se otevírají krásné výhledy na Vltavu, Karlův most i Pražský hrad. Pokračovat můžete po Janáčkově nábřeží přes Jiráskův most kolem Tančícího domu až na Slovanský ostrov neboli Žofín.
Trasa je převážně rovinatá, místy ale
počítejte s nerovnou historickou dlažbou, obrubníky a mírným stoupáním. Na Střelecký ostrov se s kočárkem dostanete výtahem z mostu Legií. Pokud byste chtěli navštívit také Dětský ostrov, upozorňujeme na strmou přístupovou lávku, která může být s kočárkem náročnější. Troja: s kočárkem přes Císařský ostrov až do Stromovky
Pokud hledáte nenáročnou procházku s kočárkem, vydejte se do pražské Troji. Od Trojského zámku pokračujte po zpevněné cestě podél Vltavy a přes Trojskou lávku se vydejte na Císařský ostrov. Odtud můžete pokračovat
přes další lávku až do Stromovky, jednoho z největších pražských parků. Pěší trasa z Troji přes ostrov směrem k Nádraží Holešovice měří přibližně 3 kilometry jedním směrem.
Většina cesty vede po asfaltových komunikacích, počítejte ale s prudším nájezdem na lávku a mírným stoupáním. S kočárkem se proto raději
držte hlavních zpevněných cest. Ve Stromovce si můžete procházku prodloužit kolem rybníčků nebo si odpočinout na některé z rozlehlých luk. Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3, zdroj 4 , , zdroj 5 zdroj 6 , zdroj 7 , zdroj 8 , zdroj 9 , zdroj 10