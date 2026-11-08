Pěší výlety v okolí Prahy: dejte si Postřižinské pivo a do těla na Kokořínsku

V údolí Sázavy zapomenete na okolní svět. A to se počítá! Tady se můžete osvěžit i Postřižinským pivem. Tenhle pohled určitě znáte minimálně z fotek! Soutok Labe a Vltavy nejspíš viděl každý. Na Mělníku toho ale můžete zažít mnohem víc! Vypravit se ke Mšenským pokličkám stojí za to. Ale rozhodně si vezměte pevnou obuv. Je libo trošku romantiky? Pak je Konopiště jasnou volbou!
Chcete na jeden den zmizet z města a vyčistit si hlavu na poklidné procházce nebo parádní túře? Žádný problém, v okolí Prahy je spousta cílů.
Máme pro vás inspiraci na 15 míst, na nichž určitě zapomenete na starosti všedních dní.
Brdy a jejich dopadové plochy Posázavská stezka Tetínské vyhlídky II Cinibulkova stezka Naučná stezka Petrovicko Hrabalova stezka Říp Vrškamýk NS Rozhlédni se, člověče Údolí Únětického potoka Svatý Jan pod Skalou Mělník Holý vrch Kokořínsko: Pokličky a Apatyka Konopiště #1 Brdy a jejich dopadové plochy
Lákají vás
tajuplné Brdy? Žádný problém, projděte se z obce Obecnice přes Klobouček a přes dopadovou plochu Tok k dopadové ploše Jordán. Tam můžete absolvovat i NS Jordán. Z tohohle místa se dá na Tři Trubky a pak už bude jen na vás, kterou z cest se vrátíte do výchozího bodu. K němu se mimochodem z centra Prahy dostanete asi za hodinu jízdy autem. CHKO Brdy existuje od roku 2016 na území někdejšího vojenského újezdu a několika přírodních parků. Pokocháte se tu bohatým lesním porostem, desítkami potoků, uvidíte i mokřady, louky a vřesoviště. Do některých lokalit je vstup zakázán, protože i přes rozsáhlé čištění by se v nich mohla objevit nevybuchlá munice. Značené stezky pro pěší a cyklisty jsou ale bezpečné.
#2 Posázavská stezka
Tahle příjemná stezka vás provede po svazích vrchu
Medník a údolím Sázavy. Začít i skončit můžete u železniční stanice Petrov u Prahy. Na stezce se přiučíte něco o trampování, stavbě železnice v oblasti, o řece Sázavě a vodáctví.
Když sem nebudete chtít jet autem (asi 45 minut), můžete se obohatit o další zážitek a svézt se z Braníku
Posázavským pacifikem. Z Petrova pak sejdete k řece, dáte se kolem trampské osady Pikovice a pak už jen půjdete podél řeky a budete se kochat, načež se projdete i lesem. V údolí Sázavy zapomenete na okolní svět. A to se počítá! #3 Tetínské vyhlídky II
Každý, kdo se rád z výšky rozhlíží po kraji, by se měl vydat na Tetínské vyhlídky II. Nad Tetínem u Berouna na turisty čekají
dva vyhlídkové okruhy, přičemž ten druhý nabízí opravdu skvostné rozhledy a 10 tabulí s informacemi o zajímavostech téhle lokality (například se dočtete o těžbě vápence, ale třeba i o napoleonských hrobech nebo staré synagoze).
Na Tetín, Beroun a krajinu kolem se podíváte z vrchu
Damil. Projedete se i tunelem, který tu zbyl po historické malodráze, a po 2,5 kilometrech se vrátíte do výchozího bodu. Pokud hledáte jen krátkou procházku, bude pro vás tahle stezka jako šitá na míru. Z centra Prahy se do Tetína dostanete autem asi za 50 minut.
#4 Cinibulkova stezka
Romantické Kokořínsko nikoho jen tak neomrzí. Můžete se vydat po
Cinibulkově stezce a udělat si okruh dlouhý 9 kilometrů. Pozor, cesta je ale docela náročná! Výchozí bod doporučujeme stanovit ve Mšeně, do kterého se autem z Prahy dostanete asi za hodinu jízdy. Na projití trasy budete potřebovat asi 3 hodiny a cestou vás čekají louky, pole a skály, ale i řetězy. Proto se sem nevydávejte s dětmi a psy, případně s méně pohyblivými osobami. #5 Naučná stezka Petrovicko Kraj kamenů se Petrovicku neříká jen tak náhodou. Zdejší naučná stezka vás provede mezi roztodivnými balvany, jeskyněmi a nádhernou přírodou. Celá trasa měří 27 kilometrů, ale můžete si ji zkrátit nebo vyrazit jen k vybraným místům. Ani delší túry tu ale nebudete litovat. A co vás tu čeká? Tak třeba netradiční křížová cesta s reliéfy vytesanými do kamenů, Mašovický rybník, rozhledna Kuníček, Divišova jeskyně, vápencový lom ve Skoupém a taky třeba viklan Husova kazatelna.
Do Petrovic, kde stezka začíná i končí, se autem z Prahy dostanete asi za 1,5 hodiny.
#6 Hrabalova stezka
Pěší i cyklisti, kteří mají rádi Hrabalovu tvorbu, určitě ocení 15 kilometrů dlouhý výlet. Jeho výchozím bodem je Hájenka, kde si i dneska můžete v klidu dát kerského divočáka nebo se osvěžit
Postřižinským pivem. Cestou vás ale taky čeká spousta krás – třeba minerální Josefský pramen, ke kterému si jezdí chataři z celého okolí, Hrabalovu chatu, pískovcový menhir nebo hrob rodiny Hrabalových. Po téhle stezce dojdete k nymburskému pivovaru, tak na to myslete kvůli další dopravě.
Do Kerska se z centra Prahy autem dostanete za necelou hodinu.
Tady se můžete osvěžit i Postřižinským pivem. #7 Říp
Výchozím bodem pro výlet na Říp se vám může stát Rovné, ale i Krabčice, Vražkov nebo Roudnice nad Labem, z níž je to na vrchol 6 kilometrů.
Hora Říp je vysoká 460,8 m n. m. a na jejím vrcholu stojí notoricky známá rotunda sv. Jiří. Asi nemusíme dlouze připomínat, že Říp je jedním z nejvýznamnějších míst naší mytologie a že to bylo právě tady, kde se praotec Čech se svým národem rozhodl zůstat. A dobře udělal!
Do Roudnice nad Labem, odkud můžete na Říp vyjít, se z Prahy dostanete autem asi za 45 minut.
#8 Vrškamýk
Vytaste svůj terénní kočárek a pro drobotinu odrážedlo a vydejte se ven! Z obce
Kamýk nad Vltavou vede pěkná cesta ke zřícenině hradu Vrškamýk, za sucha bez problémů sjízdná. Je dlouhá asi 3 kilometry (dohromady v obou směrech) a děti určitě potěší středověké hřiště v podhradí. Zvídavé povahy uvítají informační tabule. Všichni se pak můžou vyřádit prozkoumáváním zříceniny. Mimo to je tu i ovčín a vyhlídková věž.
Do obce Kamýk nad Vltavou se z Prahy autem dostanete zhruba za 1 hodinu a 15 minut.
#9 NS Rozhlédni se, člověče Rozhlédni se, člověče. To je název naučné stezky vedoucí okolím Úholiček, která vás dovede na místa s okouzlujícím výhledem po kraji, především si pak užijete pohledy na tok Vltavy – třeba z vrchů Řivnáč a Stříbrník. Děti potěší atrakce na trase, jako lanové hřiště nebo obří houpačky. Na tuhle procházku se úplně nehodí kočárek.
Do Úholiček to z Prahy trvá autem asi 40 minut.
#10 Údolí Únětického potoka
Chcete si udělat pěknou procházku s kočárkem nebo ratolestí na odrážedle či odstrkovadle?
Údolí Únětického potoka vás určitě nadchne, zvlášť pokud vás někdo po 5 kilometrů dlouhé trase vyzvedne v cíli. Jde se z Roztok u Prahy do Únětic. Za sucha tu nebudete mít s kočárkem ani jiným vozítkem sebemenší problém, jen je třeba počítat s tím, že je to celou dobu mírně, ale opravdu jen mírně do kopce. Koneckonců si můžete trasu projít i v opačném směru a klidně hned. Jestli nebudete mít odvoz, můžete to „vzít“ i zpátky.
Trasa začíná na konci ulice Tiché údolí v
Roztokách u Prahy. Do tohohle výchozího bodu se autem z centra Prahy dostanete během 30 minut. #11 Svatý Jan pod Skalou: za výhledy a historií těžby vápence
Chcete si užít krásné výhledy a trochu si protáhnout nohy? Vydejte se do Svatého Jana pod Skalou v Českém krasu, kde začíná přibližně 4 kilometry dlouhý Svatojánský okruh. Od místního kláštera vás čeká poměrně strmé stoupání
na skalní vyhlídku s křížem, odkud se otevírá nádherný pohled na obec i okolní krajinu.
Stezka pokračuje kolem bývalých vápencových lomů až
ke skanzenu Solvayovy lomy, kde se můžete seznámit s historií těžby vápence a svézt se historickým důlním vláčkem. Odtud se okruhem vrátíte zpět do Svatého Jana pod Skalou. Nezapomeňte ale na pevnou obuv, některé úseky jsou kamenité a prudší. Tenhle pohled určitě znáte minimálně z fotek! #12 Mělník: za vínem, památkami a historickým zdymadlem
Co takhle spojit příjemnou procházku
s ochutnávkou dobrého vína? Vydejte se na Mělník, královské věnné město proslulé vinařskou tradicí. Z historického náměstí zamiřte kolem zámku s nádherným výhledem na soutok Labe a Vltavy a po žluté turistické značce pokračujte k Hořínskému zdymadlu. Od zámku vás čeká přibližně dva kilometry dlouhá trasa, takže i s návratem jde o příjemnou nenáročnou procházku. Hořínské zdymadlo patří mezi zajímavé technické památky z počátku 20. století. Po návratu do města si můžete prohlédnout Pražskou bránu, projít historické uličky nebo si výlet zpříjemnit sklenkou vyhlášeného mělnického vína. Soutok Labe a Vltavy nejspíš viděl každý. Na Mělníku toho ale můžete zažít mnohem víc!
#13 Holý vrch: za výhledy na České středohoří
Máte rádi krásné výhledy a místa bez davů turistů?
Vydejte se do obce Hlinná v Českém středohoří, odkud začíná přibližně 10 kilometrů dlouhá naučná stezka Hlinná–Kamýk. Provede vás kolem Holého vrchu (známý pod názvem Lysá hora), Velkého hradiště a Plešivce, odkud se otevírají působivé výhledy do okolní krajiny.
Na trase vás čekají
zajímavé skalní útvary, přírodní památky i informační tabule věnované místní geologii. Za pozornost stojí především přírodní rezervace Holý vrch, která na jaře rozkvétá vzácnými konikleci. Pokud si na celý okruh netroufnete, můžete absolvovat jen jeho část.
#14 Kokořínsko: skalní Pokličky a tajemná rokle Apatyka Kokořínsko má rozhodně co nabídnout i mimo známou Cinibulkovu stezku. Vydejte se ze Mšena přes Náckovu rokli a rokli Apatyka až ke skalním Pokličkám. Cesta měří přibližně 5 kilometrů jedním směrem a provede vás hlubokými lesy, úzkými roklemi i kolem mohutných pískovcových stěn.
Největším lákadlem jsou
Mšenské pokličky, neobvyklé skalní útvary připomínající obří houby. Pokud se stejnou cestou vrátíte do Mšena, čeká vás dohromady přibližně 10 kilometrů pěší turistiky. Počítejte ale s členitým terénem a nezapomeňte na pevnou obuv. Vypravit se ke Mšenským pokličkám stojí za to. Ale rozhodně si vezměte pevnou obuv.
#15 Konopiště: procházka zámeckým parkem
Pokud vás lákají
romantické procházky a historické památky, vydejte se do Benešova na Konopiště. Výchozím bodem může být benešovské vlakové nádraží, odkud se pěšky dostanete k rozlehlému zámeckému parku. Jeho cestičky vás provedou kolem Konopišťského rybníka, historického zámku i romantických zákoutí.
Za návštěvu stojí také
Růžová zahrada se skleníky, kterou nechal vybudovat arcivévoda František Ferdinand d'Este. Délku procházky si můžete přizpůsobit podle chuti a času. Pokud vám zbyde energie, zpestřete si výlet také prohlídkou zámeckých interiérů. Je libo trošku romantiky? Pak je Konopiště jasnou volbou! Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3 , zdroj 4 , zdroj 5 , zdroj 6 , zdroj 7 , zdroj 8 , zdroj 9 , zdroj 10 , zdroj 11 , zdroj 12 , zdroj 13 , zdroj 14 , zdroj 15