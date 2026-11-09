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Bratislava rozsvítí vánoční strom 27. listopadu. Za jídlem a hudbou se chodí na sousední náměstí

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Adventní večer v Bratislavě lze rozdělit mezi stánky na Hlavním náměstí a kulturní scénu na Františkánském náměstí. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu město naplánovalo na pátek 27. listopadu. Obě místa propojí krátká procházka starým městem.
Bratislava s hradem a Dunajem. Archivní ilustrační fotografie.

Bratislava s hradem a Dunajem. Archivní ilustrační fotografie.

Zdroj: olhasolodenko / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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