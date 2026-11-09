Bratislava rozsvítí vánoční strom 27. listopadu. Za jídlem a hudbou se chodí na sousední náměstí

Bratislavské Vánoce letos podle pořadatele potrvají do 3. ledna 2027. Na Hlavním náměstí se chystá nabídka jídel, nápojů a drobných řemeslných dárků. Kdo přijede jen na jeden večer, může začít právě tady. Po občerstvení pak pokračovat za programem na Františkánské náměstí, kde bude hlavní kulturní scéna.
Strom se rozsvítí v pátek
Termín 27. listopadu potvrzuje městská tisková zpráva ze 3. listopadu i pořadatel. Páteční program počítá s rozsvícením stromu v 17.30. Pro návštěvníka, který chce zachytit zahájení, má tedy smysl být na Hlavním náměstí s předstihem. Jednotlivé koncerty v dalších dnech už mají vlastní rozpis.
Na kulturní scéně mají vystupovat kapely, sbory i žáci základních uměleckých škol. Součástí nabídky jsou také komentované procházky a mikulášský program s lampiónovým průvodem. Při pobytu na několik dnů lze návštěvu trhů spojit s jednou konkrétní akcí, místo aby se každý večer opakoval stejný okruh stánků.
Další zastávka vede na Primaciální náměstí
Program zmiňuje i víkendové aktivity v přívětivé zóně na Primaciálním náměstí. Hlavní, Františkánské a Primaciální náměstí tak tvoří použitelný základ krátké adventní trasy. Pořadatel počítá rovněž se silvestrovským programem. Celkové trvání sezony do ledna ovšem vyjadřuje rámec festivalu, pro konkrétní den je rozhodující denní rozpis. Ten je dobré projít ještě před výběrem večera, zejména pokud je hlavním důvodem návštěvy hudba nebo dětský program.
Pro první návštěvu Bratislavy se vyplatí začít ještě před otevřením večerního programu. Turistická centrála vede své pravidelné procházky z Primaciálního náměstí přes nádvoří Staré radnice na Hlavní a Františkánské náměstí. Tato část trasy se překrývá s adventními místy, takže poznávání města lze spojit s večerním návratem ke stánkům. Za denního světla je navíc lépe vidět architektura domů, která se při hudebním programu snadno ztratí v pozadí.
Kulturní událost spojená s výletem
Od Františkánského náměstí pokračuje městská procházka Bílou ulicí k Michalské bráně. Její věž s výraznou měděnou střechou patří k symbolům starého města. Pro krátký výlet stačí dojít k bráně a vrátit se Michalskou ulicí zpět do centra. Kdo chce vystoupat na věž, měl by si přidat samostatnou návštěvu podle otevírací doby muzea. Pouhé projití ulicí umožní začlenit tuto památku i do úspornějšího programu.
Další větev procházky může vést přes Ventúrskou a Panskou ulici k prostoru u dómu svatého Martina a následně na Hviezdoslavovo náměstí. Turistická centrála připomíná dóm jako někdejší korunovační místo. Pro českého návštěvníka je to zajímavá příležitost propojit vánoční výlet s dějinami města. Celý okruh si lze rozdělit do dvou částí a mezi ně vložit jídlo. Advent pak zůstane hlavním bodem pobytu, ale program nebude záviset pouze na stáncích.
Na večer se vraťte tam, kde se koná vybrané vystoupení. Pokud chcete vidět rozsvícení stromu, ponechte si na pátek odpoledne hlavně okolí Hlavního náměstí. Při dvoudenním pobytu se dá druhé dopoledne věnovat delšímu městskému okruhu a první den krátké trase mezi náměstími. Vyhnete se tím přecházení stejné části centra ve spěchu. Na nábřeží Dunaje nebo k Bratislavskému hradu pak vyrazte podle počasí a množství zbývajícího denního světla.
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