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Czechia pro Česko se v latinských textech a nápisech používalo již od počátku 17. stoletíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Snad ještě krkolomnější anabází než zavedení názvu Česko do češtiny procházel i anglický ekvivalent jména Česko, totiž Czechia. Jméno Czechia se přeneslo z latiny do angličtiny a poprvé se začalo objevovat v latinských textech a nápisech v 17. století.
Czechia pro Česko se v latinských textech a nápisech používalo již od počátku 17. století
Zdroj: Nicolas Raymond / Creative commons, CC-BY
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