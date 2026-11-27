Vydatné čtvrteční sněžení zasáhlo značnou část České republiky a na mnoha místech vytvořilo souvislou sněhovou pokrývku. Podle radarových a srážkových odhadů mohlo během 24 hodin do pátečních pěti hodin ráno napadnout v jihovýchodní polovině země většinou dva až deset centimetrů nového sněhu, ojediněle kolem 15 centimetrů. Na severozápadě Čech byly přírůstky podstatně menší, zpravidla od poprašku do čtyř centimetrů.
Přestože nejintenzivnější sněžení postupně ustává, podmínky na silnicích zůstávají komplikované. Problémy mohou způsobovat zejména zasněžené vozovky, náledí a zmrazky, které vznikají při poklesu teplot pod bod mrazu. Na otevřených úsecích komunikací se navíc může vlivem větru přesouvat napadaný sníh.
Na severovýchodě může napadnout další sníh
Podle páteční ranní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude během dopoledne na většině území převážně zataženo se slabým občasným sněžením. Odpoledne a večer by měly srážky postupně slábnout a místy se začne protrhávat oblačnost. Nového sněhu napadne většinou do dvou centimetrů, na horách severovýchodní části republiky však může přibýt až osm centimetrů.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celsia. V nadmořské výšce kolem tisíce metrů bude přibližně minus pět stupňů. Foukat má převážně slabý severní až severovýchodní vítr, na východě místy mírný s rychlostí tři až sedm metrů za sekundu.
Právě kombinace větru a čerstvé sněhové pokrývky představuje další riziko. Na severovýchodě republiky mohou sněhové jazyky vznikat především na otevřených silnicích a v místech vystavených silnějšímu proudění. Pro řidiče to znamená místy horší sjízdnost, zhoršenou viditelnost a možnost náhlých změn stavu vozovky.
Výstraha zůstává v platnosti do pátečního poledne
Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko má podle posledních zveřejněných údajů platit do pátku 27. listopadu do 12 hodin. Meteorologové v těchto oblastech upozorňovali na možnost vytvoření osmi až dvaceticentimetrové sněhové pokrývky během výstražného období a na komplikace v dopravě způsobené silným sněžením.
V dalších oblastech republiky končí výstrahy před sněžením většinou během pátečního rána. Jejich ukončení však neznamená, že se všechny komunikace okamžitě stanou bezpečnými. Na některých úsecích může uježděný sníh nebo náledí přetrvávat i poté, co srážky ustanou.
Další komplikace mohou přinést také noční hodiny. Z pátku na sobotu meteorologové očekávají teploty převážně mezi minus jedním a minus pěti stupni, při menší oblačnosti až kolem minus osmi stupňů. Na východě a severovýchodě může vítr v nárazech dosahovat přibližně 55 kilometrů za hodinu, takže tvorba sněhových jazyků může místy pokračovat i během noci.