Noční sněžení zaměstnalo silničáře. Další sníh může v kraji ještě přibýt
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Noční sněžení zaměstnalo silničáře. Další sníh může v kraji ještě přibýtZdroj: ŘSD
Článek byl publikován 27.11.2026 07:47
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →