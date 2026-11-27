Pražské Letiště Václava Havla přistoupilo během pátečního rána k dočasnému omezení příletového provozu. Důvodem je trvalé sněžení, které ztěžuje zajištění bezpečných podmínek pro přistávání letadel. Opatření se dotýká kapacity příletů a podle provozovatele může mít dopad na dodržování plánovaných časů jednotlivých spojů.
Letiště na svých oficiálních stránkách upozornilo, že prioritou zůstává bezpečnost provozu. Omezení příletové kapacity však neznamená úplné uzavření letiště ani automatické zrušení všech plánovaných letů. Znamená především snížení počtu letadel, která mohou v daném období přistávat, což může ovlivnit také další návazné lety.
Nepříznivé počasí přináší v letecké dopravě několik komplikací. Při sněžení je nutné průběžně kontrolovat stav letištních ploch, zajišťovat jejich sjízdnost a podle podmínek provádět zimní údržbu. Provozní situace se proto může měnit v závislosti na intenzitě srážek a možnostech bezpečného odbavení letadel.
Některé přílety vykazují zpoždění
Na páteční ranní letové tabuli byly jako zpožděné označeny mimo jiné některé přílety z Amsterdamu, Eindhovenu, Düsseldorfu a Bukurešti. U konkrétních letů však nelze bez dalšího potvrzení určit, zda zpoždění způsobilo přímo sněžení v Praze, nebo okolnosti na jiných evropských letištích.
Provozovatel zatím v dostupném oznámení neuvedl celkový počet letů, které by musely být kvůli pátečnímu sněžení zrušeny. Podstatné je proto rozlišovat mezi omezením kapacity letiště, zpožděním konkrétního letu a jeho úplným zrušením. Každá z těchto situací může mít pro cestující odlišné důsledky.
Lidé, kteří mají během pátku odletět z Prahy nebo očekávají přílet rodinných příslušníků, by měli pravidelně kontrolovat aktuální letové informace. Ty jsou dostupné na oficiálních stránkách letiště i prostřednictvím jednotlivých dopravců. Právě letecká společnost poskytuje cestujícím informace o případném zrušení, změně rezervace nebo dalších možnostech přepravy.
Od pátečního večera se navíc změní provoz dráhy
Pražské letiště čeká během víkendu ještě další provozní změna, která však přímo nesouvisí s aktuálním sněžením. Od pátku 27. listopadu od 19 hodin do neděle 29. listopadu odpoledne má být kvůli stavebním pracím omezeno využívání hlavní vzletové a přistávací dráhy pro přistání.
Důvodem je rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatická v blízkosti letiště, při níž budou využívány velké jeřáby. Přistávající letadla mají po dobu prací využívat vedlejší dráhu ve směru od Prahy, zatímco odlety mají standardně pokračovat z hlavní dráhy. V případě nepříznivých meteorologických podmínek nebo dalších provozních komplikací však může dojít také k úplnému uzavření hlavní dráhy.
O případných dalších omezeních bude rozhodovat Řízení letového provozu České republiky podle aktuální bezpečnostní situace. Cestující by proto měli sledovat informace o svých letech také během víkendu, kdy se vedle zimního počasí mohou do provozu promítnout i plánované stavební práce.
Zdroje: Letiště Praha