Pražské letiště kvůli sněhu omezilo přílety, lidé se mají připravit na zpoždění
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Pražské letiště kvůli sněhu omezilo přílety, lidé se mají připravit na zpožděníZdroj: Letiště Praha
Článek byl publikován 27.11.2026 07:35
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