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Válka s titány je tady. Oblíbená fantasy od Disneyho se vrací v epickém traileru

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Percy Jackson a Olympané (Percy Jackson and the Olympians) se vracejí se třetí sérií a postaví nezletilého poloboha proti dalšímu setu příšer. Tentokrát jej na Disney+ čeká záchranná mise.
Válka s titány je tady. Oblíbená fantasy od Disneyho se vrací v epickém traileru

Válka s titány je tady. Oblíbená fantasy od Disneyho se vrací v epickém traileru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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