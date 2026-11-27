Claude pro Android prošel redesignem. Anthropic přechází na Material 3 Expressive
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Claude pro Android prošel redesignem. Anthropic přechází na Material 3 ExpressiveZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 27.11.2026 05:14
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