Komedie Mladé víno (1986) uzavřela vinařskou trilogii Václava Vorlíčka a hlavní hvězdou se tentokrát stal počítač, se kterým družstevníci v Pálavicích nechtějí mít nic společného. Vedle Vladimíra Menšíka, Jiřího Sováka a Josefa Abrháma se ve filmu mihly i budoucí známé tváře a jeden z herců v něm dokonce mluví za dva.
Závěr vinařské trilogie v Pálavicích
Mladý zemědělský úředník Jan Petrus (Josef Abrhám) má nastoupit jako předseda pálavického družstva, ale před převzetím funkce vezme brigádu jako číšník v restauraci kulturního domu, aby poznal místní poměry. Ubytuje se u příbuzných Semerádových (Jiří Sovák a Iva Janžurová) a postupně odhaluje manko, krádeže i bojkot drahého počítače, který pořídil zástupce předsedy Oldřich Zlámal (Bronislav Poloczek), kdežto místopředseda Michal Janák (Vladimír Menšík) na všechno sám nestačí.
Režisér Václav Vorlíček a scenárista Miloš Macourek snímkem volně navázali na předchozí komedie Bouřlivé víno z roku 1976 a Zralé víno z roku 1981, inspirované románem Jana Kozáka Svatý Michal. Natáčet se začalo 1. července 1985 a premiéra byla 1. září 1986. Do vyřazení z distribuce v roce 1991 film v kinech vidělo přes 331 tisíc diváků.
Jiný hlas pro Jana Krause i stejné mikiny
Ve vedlejších rolích se mihly i pozdější známé tváře, Jiří Lábus jako účetní Kokoška a Ivan Vyskočil jako nadporučík Veřejné bezpečnosti. V hotovém filmu ale ne všichni mluví vlastním hlasem. Družstevníka Zezuláka sice ztvárnil Jan Kraus, jeho repliky však namluvil Zdeněk Blažek.
Ještě kurióznější úlohu dostal Vítězslav Jandák. Ve filmu si jednak zahrál postavu Zavřela, zároveň ale propůjčil svůj hlas diskžokejovi v podání Josefa Špetláka. Zvláštního detailu si diváci všimli i u kostýmů, Petrus a vedoucí výpočetního střediska Richard Barták (Pavel Nový) totiž z neznámého důvodu nosí totožné mikiny s logem tří trojúhelníků.
Pětatřicetikilový počítač místo celého pokoje
Středobodem sporů v družstvu je moderní výpočetní technika, kterou staromilští zemědělci odmítají používat. Ve filmu hraje skutečný československý počítač TESLA CM 1601, přesněji jen jeho monitor s klávesnicí, a i tak vážil asi 35 kilogramů. V době, kdy počítače zabíraly celé místnosti, to přesto byla malá zázračná krabice.
Tajnej kód i cena pro Ivanu Andrlovou
K filmu patří píseň Tajnej kód, kterou složil Karel Svoboda, text napsal Vladimír Kočandrle a zpívala ji Marcela Březinová. Pozornost si vysloužily i herecké výkony, Ivana Andrlová za roli Lenky v létě 1986 vyhrála cenu na Filmovém festivalu pracujících.
Nesrovnalost u vylitého rumu
Pozorným divákům neunikla ani jedna chyba v dialozích. Když místopředseda Janák budí opilého výčepního Edu Ovečku (Josef Somr) a vylévá mu rum do odpadu, oba muži si přirozeně tykají. Ve všech ostatních scénách před touto chvílí i po ní ale Ovečka Janákovi důsledně vyká.
Komedii Mladé víno vysílá stanice FILMBOX+ One v pátek 27. listopadu od 18:00.
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