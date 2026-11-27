Magda se těší na společné Vánoce u moře a už hledá místa, která by se Petrovi mohla líbit. Jenže ten má s jejich budoucností úplně jiné plány a romantický výlet se najednou ocitá na vedlejší koleji.
Magda v podání Veroniky Mackové už se vidí někde na pláži, zatímco Petr (Jan Dolanský) řeší, jak rozjet jejich novou firmu. A právě v tom je problém.
Každý z nich si představuje nejbližší týdny trochu jinak a zatím to vypadá, že se jeden druhému příliš nepřizpůsobí. Magda se těší na Vánoce u moře
Magda se do plánování dovolené pustí s chutí. S Petrem se přece nedávno domluvili, že by kolem Vánoc mohli odletět někam k moři. Pro ni je to příjemná představa – na chvíli vypnout, odpočinout si a užít si společný čas bez každodenních starostí. Začne proto prohlížet různá letoviska a vybírat ta, která jí připadají nejzajímavější. Když Petr dorazí domů, má pro něj připravené tipy a těší se, že si o nich společně popovídají.
Kamila Trnková dostává v Ulici více prostoru (foto: NextFoto)
Jenže její nadšení narazí hned na začátku. Petr ji zarazí a připomene jí, že mají přece rozjet novou firmu. Dovolená u moře se mu v tu chvíli vůbec nehodí do plánů.
řekne jí. Magda zůstane překvapená. Ještě nedávno přece mluvili o tom, že někam vyrazí. Teď má ale Petr pocit, že by měli dát přednost podnikání. „Já si myslím, že válení u moře teď úplně není na programu dne,“ Petr má jiné starosti, ale Magda se s tím nechce smířit
Petr je po předchozích konfliktech ve firmě unavený a do dalšího podnikání se mu příliš nechce. Magda má naopak energie dost a nechce se vzdát toho, co společně začali budovat.
Dovolená tak není jen obyčejným sporem o pár dní volna. Ukazuje se, že každý z nich momentálně potřebuje něco jiného.
Magda by si ráda užila společný čas a trochu si odpočinula, zatímco Petr přemýšlí, jestli má jejich podnikání vůbec smysl. Když se Magda pokusí celou věc znovu otevřít, Petr jí slíbí, že si o tom ještě promluví. Jenže ve chvíli, kdy na rozhovor skutečně dojde, má zase jiné plány. Denisa dostane přednost před Magdou
Magda chce s Petrem probrat, co bude dál. Jenže on jí oznámí, že nemůže, a odchází za Denisou, kterou hraje Kamila Trnková. Společně se mají podívat na nějaká auta. Pro Magdu to musí být pořádně nepříjemné. Zatímco ona se snaží najít společnou řeč a plánuje jejich dovolenou, Petr se věnuje něčemu úplně jinému. A otázka, zda spolu vůbec někam odletí, zůstává otevřená.
Magda přitom nechce jen bezstarostně odpočívat.
Potřebuje také vědět, na čem s Petrem vlastně je. Pokud se mají pustit do společného podnikání, měli by si ujasnit, co od něj očekávají a kolik času mu chtějí věnovat. V Ulici tak jejich vztah čeká další zkouška. Magda má jasno v tom, co by si přála, Petr ale zatím rozhodně nevypadá, že by se chtěl nechat přesvědčit. A vysněná dovolená u moře se může změnit v další důvod k hádce.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice