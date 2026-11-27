Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Po víkendu bude v seriálu Ulice pořádně rušno, a to hlavně na gymnáziu. Právě tam dorazí Čechová a Otovi s úsměvem oznámí, že jde o hloubkový audit. To ale není všechno, do školy totiž dorazila ještě s tajným plánem.
Tajná mise
Sotva Soňa Čechové (Lucie Vondráčková) vejde do budovy gymnázia, už ji s nadšením a úsměvem vítá školník (Antonín Procházka). Dokonce i svoji kartonovou maketu ozdobil nápisem „Vítejte, paní starostko!“ Ota Puklický (Filip Rajmont) tak nadšený z její přítomnosti rozhodně není a i učitelský sbor je jako na trní, proč vlastně jejich bývalá kolegyně a ředitelka tak najednou přišla.
Soňa i Kaštan ale mají svoji tajnou misi. On chce vědět, zda a kdy dostanou přidáno a Sonin tajný záměr je, najít ve škole slabý článek a využít jej ke svému prospěchu – tedy získání podstatných a zákulisních informací. A právě Kaštan je podle ní vhodný adept.
Když se Soňa dostane do ředitelny, rovnou Otovi hlásí, že provede hloubkový audit a nejde tedy o žádnou malou kontrolu. „Jsem starostka a chci si ve všem udělat pořádek,“ oznámí mu s úsměvem od ucha k uchu.
Malé rýpnutí
Tonda Hložánek (Miroslav Hanuš) zavítal na radnici s jasným cílem – posmívat se a rýpat do Radka Mastného (Pavel Novotný), který je aktuálně na postu Sonina tajemníka. „Ty seš tak nádherná sekretářka,“ prohlásí s úsměvem, sotva se posadí. Otázkou zůstává, jak dlouho to Radek vydrží.
Nejsem pejsek
Klárka (Stella Polášková) dostala od Adriany (Sandra Nováková) novou klíčenku a ihned se s ní ve škole chválí Beátce. Ta ji ale překvapí s tím, že je v tom ukrytý sledovač. Když pak dorazí domů, Adriana se ptá, kde to má a co s tím udělala. Klárka je naštvaná a jen prohlásí, že není žádný pejsek, aby nosila čip. Chce taky vědět, proč jí ho dala.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).