Auto bez volantu a pedálů dorazilo do Prahy. Tesla dnes v Čestlicích ukázala novinářům své robotaxi Cybercab a my jsme u toho nemohli chybět. V pátek a sobotu si vůz budete moci prohlédnout i vy.
Žádný koncept, ale pravý produkční kus
Cybercab se do Česka dostal v rámci probíhajícího evropského turné kalifornské automobilky. Přímo se zástupcem automobilky z Německa, Julianem Ojalou, jsme dostali možnost si vůz prohlédnout a doptat se na to, co nás zajímálo.
Hned na první pohled zaujme, že Cybercab nemá volant ani pedály a na živo je o něco menší, než by člověk z fotek čekal. Uvnitř najdete pouze dvě široká sedadla, která ale připomínají spíše lavici a působí dojmem, že vás za jízdy moc nepdorží. Kabině pak dominuje opravdu velký 21palcový displej. Do vozu se navíc nastupuje motýlími dveřmi a pod podlahou se skrývá 47,6kWh baterie, která má zajistit dojezd až 470 kilometrů.
Interiér Cybercabu s 21palcovým displejem, zdroj: Dotekománie
Vystavený kus však nebyl úplně nový. Vozy ve flotile mají například integrovaný Starlink a ty nejnovější rovněž kameru ve víku kufru, která kontroluje, zda si cestující nezapomněli zavazadla. Starlink ani kameru však tento vůz neměl. Automobilka totiž Cybercab vylepšuje průběžně přímo během výroby.
Motýlí dveře Tesly Cybercab, zdroj: Dotekománie
Autonomní vůz rozhodně zanechává velký dojem. V interiéru je pro cestující spousta místa na nohy a díky absenci volantu, palubní desky i středové konzole působí kabina opravdu vzdušně. Velmi příjemně mě pak překvapil i kufr, který je opravdu obří a vešlo by se do něj i jízdní kolo.
Zavazadlový prostor Cybercabu, zdroj: Dotekománie
Od Texasu po Berlín
Jako pravé autonomní taxi už dnes Cybercab operuje v texaském Austinu a nově i v Dallasu. Další města ve Spojených státech přijdou již brzy. Zájemci v USA si pak Cybercab dokonce mohou pořídit i sami, a to za 29 990 dolarů (v přepočtu zhruba 620 tisíc korun) s povinným předplatným 299 dolarů měsíčně.
Tesla už má ale velké plány i v Evropě. V Berlíně chce od roku 2029 vyrábět až milion Cybercabů ročně. Ty se snad někdy skutečně podívají i na naše silnice.
Tesla Cybercab zepředu, zdroj: Dotekománie
Pokud si chcete Cybercab prohlédnout na vlastní oči, můžete tento pátek a sobotu 27. a 28. listopadu od 10 do 18 hodin dorazit do showroomu Tesly v Čestlicích. Před návštěvou je však potřeba se registrovat.