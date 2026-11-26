Ve zkratce:
- Nový ohebný telefon Huawei Mate X8 zaujme tenkým tělem o tloušťce pouhých 4,2 mm v otevřeném stavu.
- Zařízení disponuje baterií o kapacitě 6200 mAh, pokročilým mechanismem ohybu z letecké oceli a certifikací IP59.
- Základní cena novinky činí v přepočtu přibližně 43 400 Kč, přičemž v Evropě bude postrádat Google služby a 5G.
S příchodem Applu do kategorie ohebných mobilů bylo jasné, že se nyní budou konkurenční firmy více snažit. Nejenže mají více zkušeností, ale budou zajisté více investovat do vývoje a inovací. Huawei je toho důkazem u nové novinky Huawei Mate X8.
Magneticky vylepšený ohyb
Apple čelí problémům se svým ohebným systémem, který v některých případech poškozuje samotný displej. U ostatních výrobců se něco takového v poslední době nedělo a asi ani nebude. Huawei se totiž u své novinky chlubí pokročilejším mechanismem ohybu, kde se využívá letecká ocel a také systém magnetů pro snížení namáhání samotného displeje a také pro jeho lepší podporu.
Zdroj: Huawei
Samozřejmě došlo i na další modifikace. Například Huawei Mate X8 má uvedeno, že vnější displej umí dosáhnout až na 12 000 nitů a vnitřní ohebný panel na 8000 mAh, ale jde jen o lokální maximum. Panely při běžném používání nebudou dosahovat na takové hodnoty po celé ploše. Huawei Mate X8 také může oslovit svou kapacitou baterie, která je 6200 mAh, přičemž tloušťka mobilu v otevřeném stavu je 4,2 mm a ve složeném pak 8,95 mm. V případě hmotnosti není o tolik lehčí než iPhone Duo, ale tenkostí to dohání více.
Huawei Mate X8 splňuje certifikaci IP59, takže je nutné si dávat pozor na prach, ale voda mu nemá nijak ublížit. I po stránce fotografické výbavy se nabízí slušná porce snímačů na zadní straně.
Tento kousek začíná na ceně cca 43 400 Kč a je docela možné, že by se mohl podívat i do Evropy, jen tedy po připočtení daně a dalších poplatků bude finální cena vyšší. Pokud se tak stane, nebude podporovat zdejší 5G kvůli sankcím. Navíc nebude mít Google Play služby a ani aplikace.
Specifikace Huawei Mate X8
- displej:
- vnitřní: 8,2 palců, ohebný OLED, 1-120 Hz LTPO, 2424 x 2340 pixelů, 1440 Hz PWM, UTG
- vnější: 6,54 palců, 3D OLED, 1-120 Hz LTPO, 2444 x 1132 pixelů, 1440 Hz PWM, Kunlun Glass
- procesor: Kirin 9050 Pro
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1/2 TB
- Operační systém: HarmonyOS 7.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, RYYB, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS)
- 40 Mpx (ultraširokoúhlý, RYYB, f/2,2)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, RYYB, f/2,2, 3,5x optický zoom, OIS)
- přední: 8 Mpx (vnitřní, f/2,4) + 8 Mpx (vnější, f/2,4)
- IP58 + IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6,0, GPS (L1+L5), NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1), obousměrná satelitní komunikace
- rozměry a hmotnost: 156,9 x 77,3 x 8,95 mm (složený) / 156,9 x 152 x 4,2 mm (rozložený), 237/239 gramů
- baterie a nabíjení: 6200 mAh, 66W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení
Zdroje: androidauthority.com, gizmochina.com, consumer.huawei.com