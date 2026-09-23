Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Anthropic představil nový model Claude Opus 5.5 a tentokrát není hlavním lákadlem pouze vyšší výkon a lepší schopnosti. Společnost říká, že se nový model v...
Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5

Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5

Zdroj: Dotekomanie.cz
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací
Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací
OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb
OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb

OpenAI a Anthropic uvedli prakticky ve stejnou dobu várku nových modelů, čímž dokazují, kdo jsou v oblasti...

Qualcomm představuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Extreme): 2nm revoluce s taktem 5 GHz
Qualcomm představuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Extreme): 2nm revoluce s taktem 5 GHz

První se pochlubil se svými novinkami Mediatek, který představil svůj 2nm procesor Dimensity 9600 Pro....

Motorola ukázala Signature 27: Výkonný Snapdragon a unikátní design
Motorola ukázala Signature 27: Výkonný Snapdragon a unikátní design

V lednu tohoto roku jsme se dočkali top modelu Motorola Signature, který překvapil i samotným názvem. První...

Samsung představil novou generaci OLED displejů. Přinášejí jas až 10 000 nitů a vyšší účinnost
Samsung představil novou generaci OLED displejů. Přinášejí jas až 10 000 nitů a vyšší účinnost

Samsung Display představil novou generaci OLED panelů M16, která posouvá jas mobilních displejů na dosud...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.