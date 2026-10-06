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BMW řady 3 Sedan: nová generace zůstává věrná benzínu i pohonu zadních kol

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BMW řady 3 vstupuje do své osmé generace s úplně novým designem, digitálním interiérem a výrazně přepracovaným podvozkem. Nabídka spalovacích motorů je založena na čtyřválcových benzínových motorech s 48V mild-hybridním systémem…
BMW řady 3 Sedan: nová generace zůstává věrná benzínu i pohonu zadních kol

BMW řady 3 Sedan: nová generace zůstává věrná benzínu i pohonu zadních kol

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autofilter.sk

Autofilter.sk pomáhá zorientovat se v nabídce nových automobilů a najít vůz podle konkrétních požadavků. Rozsáhlé filtrování umožňuje vybírat podle ceny, typu karoserie, paliva, výkonu a pohonu, spotřeby, rozměrů, bezpečnostní a komfortní výbavy nebo třeba dojezdu a kapacity baterie u...

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