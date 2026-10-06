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BMW řady 3 Sedan: nová generace zůstává věrná benzínu i pohonu zadních kolPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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BMW řady 3 vstupuje do své osmé generace s úplně novým designem, digitálním interiérem a výrazně přepracovaným podvozkem. Nabídka spalovacích motorů je založena na čtyřválcových benzínových motorech s 48V mild-hybridním systémem…
BMW řady 3 Sedan: nová generace zůstává věrná benzínu i pohonu zadních kol
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 06.10.2026 11:26
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