Chystané Vivo Y31t zamíří do nižší střední třídyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chystané Vivo Y31t zamíří do nižší střední třídy
Značka Fairphone patří mezi ty unikátnější, jelikož si u svých produktů zakládá na podpoře, opravitelnosti...
Tecno se snaží zaujmout svými mobily, například nedávnou novinkou Pova 8 Pro. U ní láká na zajímavý...
Aplikace dokáží významným způsobem rozšířit schopnosti AI chatbotů a plno užitečných vlastností. Google si...
Apple plánuje jubilejní iPhone, který by měl připomenout dvacet let od představení prvního modelu. Aktuálně...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Vyzrazeno: Jak bude vypadat Xiaomi 18 Pro? Nečekaný kompromis designu a nejsilnější čip Androidu
- Téměř bezcenný kupon místo opravy. OnePlus vám pošle kredit za 5 tisíc Kč, jenže u něj skoro nic nekoupíte
- WhatsApp přidal 3 funkce, které tam měly být od začátku. Většina lidí o nich neví ani dnes
- Falešná VZP žádá přes SMS údaje o zdravotním průkazu. Ihned ji smažte, jinak vám vyberou bankovní účet