Liška nechá trus na kameni, jezevec si pro něj vyhloubí vlastní jamku. Jeden pohled na zahradu a víte, kdo vám tam chodí

Ráno vyjdete na zahradu a v záhonu nebo na okraji trávníku objevíte tmavý, podlouhlý trus. První otázka zní: liška, nebo jezevec? Odpověď se většinou neskrývá v samotném výkalu, ale v tom, jak a kam ho zvíře umístilo. Terénní výzkumy opakovaně potvrzují, že právě způsob uložení (exponovaný bod versus vyhloubená jamka) představuje nejrychlejší a nejspolehlivější vodítko pro laika i zkušeného stopaře.
Proč liška staví trus na odiv a jezevec si kope vlastní „toaletu“
Liška zachází se svými výkaly jako s reklamním poutačem. Pokládá je na dominantní místa v krajině: na kameny, pařezy, rohy zdí, hrany cest, kompostové hromady, vyvýšené body. Každý takový „vývěsní štít“ nese pachovou zprávu ostatním liškám: tady operuji já. Biologové z
The Fox Project označují toto chování jako cílené značení teritoria na co nejviditelnějších pozicích.
Jezevec volí opačnou strategii. Systematicky si vyhrabává mělké jamky (latriny) do hlíny, trávníku, záhonu nebo podél meze. Hloubka takového důlku dosahuje orientačně 10 až 15 centimetrů. Studie publikovaná v Journal of Mammalogy prokázala, že rozmístění latrin odpovídá hranicím domovského okrsku a slouží ke koordinované komunikaci uvnitř skupiny i mezi sousedními klany. Nejde tedy o pouhou „toaletu“, ale o promyšlenou značkovací infrastrukturu.
Rychlý klíč: kde leží trus, tam bývá odpověď
Samotný vzhled výkalu dokáže zmást i profesionály. Studie Davison et al. z roku 2002 ukázala, že terénní pracovníci opakovaně zaměňovali trus kuny za liščí a naopak; autoři proto doporučili kombinovat morfologii s dalšími důkazy, případně s DNA analýzou. Pro běžného zahrádkáře z toho plyne praktické pravidlo: poloha trusu a přítomnost jamky vypoví víc než jeho délka či zbarvení.
Orientační rozlišovací tabulka:
Znak Liška Jezevec Místo uložení kámen, pařez, hrana cesty, kompost, vyvýšený bod mělká vyhrabaná jamka v zemi Účel nápadný pachový signál teritoriální komunikace přes latrinu Okolní stopy rozhrabané záhony, menší díry, zbytky potravy vyšlapaný pravidelný tah, rozčichaná tráva, více jamek pohromadě Typická poloha na pozemku kdekoliv na exponovaném místě okraj teritoria, podél meze, na trase pohybu
Podle našeho redakčního úsudku funguje tato kombinace „místo + jamka + okolní stopy“ v praxi výrazně lépe než jakýkoliv pokus odlišit zvířata čistě podle tvaru výkalu.
Kdy jezevčí latriny ožívají: jarní a podzimní špička aktivity
Oficiální metodika
NatureScot pro průzkum jezevčích populací uvádí dvě sezonní maxima využívání latrin: duben a září. Právě proto si zahrádkáři čerstvých jamek všímají nejčastěji na jaře a na podzim, protože v těchto měsících jezevci intenzivněji obnovují pachové značky na hranicích svých okrsků.
V létě aktivita klesá, v zimě jezevci omezují pohyb a latriny zůstávají delší dobu neobnovené. Pokud tedy na pozemku objevíte čerstvou jamku s kašovitým nebo tmavým sliznatým obsahem v dubnu, pravděpodobnost, že za ní stojí jezevec, výrazně stoupá.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Co dělat, když latrinu najdete přímo v záhonu
Panika rozhodně na místě není. Jezevec v zahradě představuje spíše mechanickou nepříjemnost (rozrytý trávník při hledání žížal a larev) než bezpečnostní hrozbu. Stejně tak liška se podle RSPCA lidem a domácím zvířatům zpravidla vyhýbá.
Při úklidu trusu dodržujte základní hygienu:
Používejte rukavice a nástroj, nesahejte holýma rukama. Zeleninu ze zasaženého záhonu důkladně omyjte. Dětem zamezte manipulaci se zeminou v místě nálezu. Po práci si pečlivě umyjte ruce.
Chcete-li noční návštěvy omezit, odstraňte lákadla: zabezpečte kompost, spadané ovoce, krmivo pro domácí mazlíčky a prostory pod kůlnami či terasami. U jezevce má smysl respektovat zavedené průchozí trasy místo budování neprůchodných bariér, protože tlak na plot ho jen přesměruje jinam. Aktivní odchyt nebo lov spadá pod zákon o myslivosti; oba druhy jsou v Česku vedeny jako zvěř, a jakýkoliv zásah proto patří do rukou uživatele honitby nebo orgánu státní správy.
Latrina jako nejpraktičtější důkaz přítomnosti jezevce na pozemku
Samotná nora může být opuštěná nebo obsazená jiným druhem. Ojedinělá stopa v blátě prozradí jen jednorázový průchod. Aktivní latrina, zvláště když se v jejím okolí objeví vyšlapaný tah, rozčichaná zem a další mělké důlky, představuje průběžný a snadno čitelný důkaz, že jezevec lokalitu pravidelně využívá. Znaky aktivní nory, pokud ji hledáte v blízkosti, zahrnují otevřené vstupy, čerstvě vyházenou hlínu, chlupy zachycené na okraji a otisky pětiprstých tlap.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková