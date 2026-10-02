Abrams má střílet po dronech kartáčovou municí: nová příručka americké armády mu určila hlavní 120mm kanon

Redakce Armádního Zpravodaje našla v nové příručce americké armády pokyny, se kterými se dosud v žádném tankovém manuálu nepočítalo: osádky M1 Abrams mají v bojovém prostoru pálit po dronech z hlavního 120mm kanonu. Vedle střelce od kanonu se má do obrany zapojit i obsluha kulometu. Dron se tak dostal na seznam cílů zbraně, která byla postavená pro boj s jinými tanky, obrněnými vozidly a bunkry.
Munice M1028 vystřelí mrak wolframových kuliček
Klíčem k celému plánu je konkrétní typ střely. Munice M1028 neobsahuje klasický projektil, ale náplň velkého množství wolframových kuliček, které se po výstřelu rozletí do širokého kužele. Výrobce, společnost General Dynamics, ji popisuje jako prostředek obrany tanku proti masovému útoku pěchoty na krátkou vzdálenost 200 až 500 metrů.
Rozšířit použití takové střely na vzdušné cíle je odvážný krok. Byla navržená proti lidem postupujícím po zemi v pásu několika set metrů před tankem, ne proti stroji, který se pohybuje ve třech rozměrech a může přiletět z jakéhokoli směru. Pokud ale mrak kuliček prolétne správným místem ve správný moment, dron má jen malou šanci to přežít.
Zvednout kanon, otočit věž a stihnout to ve správný okamžik
Právě na zamíření naráží kritika odborníků, které cituje portál ArmyRecognition. Tanková věž se neotáčí tak rychle, jak by u letícího cíle bylo potřeba, kanon má omezenou elevaci a celý zaměřovací systém byl postavený pro cíle, které jezdí po zemi nebo stojí.
Účinek střely tedy není to, co by celý nápad položilo. Slabým místem je okamžik výstřelu, protože všechno závisí na tom, jestli osádka stihne pohyblivý cíl zachytit a vypálit v jediné správné sekundě.
Kdo v tanku zahlédne kvadrokoptéru velkou několik desítek centimetrů?
Před samotnou střelbou stojí ještě jeden úkol: dron vůbec objevit. Běžná kvadrokoptéra měří jen několik desítek centimetrů a osádka tanku sedí zavřená za pancířem, kde se soustředí na cestu, nepřátelské tanky a protitankové zbraně. Ke všemu tomu si má nově hlídat i oblohu.
Řešením by byl systém, který drony odhalí automaticky a rovnou pomůže s navedením kanonu. Takový systém ovšem podle dostupných informací zatím neexistuje, takže hledání cíle zůstává na očích lidí v tanku.
Kulometčíci dostali stejný úkol jako střelec od kanonu
Příručka nepočítá jen s kanonem. Do obrany proti dronům má být zapojená i obsluha kulometu, u které se problém s rychlostí otáčení věže ani s elevací hlavně neřeší v takové míře. Proti jednomu typu cíle je ale i kulomet v nevýhodě: sebevražedný dron s hlavicí míří přímo na tank a letí tak, aby ho bylo těžké zasáhnout.
Pokyn pro tankisty je zatím černé na bílém v příručce, kterou americká armáda zveřejnila ve svém výcvikovém katalogu. Do doby, než přijde technika schopná drony odhalit sama, mají osádky Abramsů vyhlížet oblohu vlastníma očima a pálit municí M1028 na vzdálenost, pro kterou byla původně určená.