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Abrams má střílet po dronech kartáčovou municí: nová příručka americké armády mu určila hlavní 120mm kanon

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Tankisté dostali nový úkol a s ním munici, která byla navržená proti pěchotě na pár set metrů. Odborníci pochybují, že se osádka zvládne včas otočit, zamířit a vypálit. Pomoct mají i kulometčíci.
Abrams má střílet po dronech kartáčovou municí: nová příručka americké armády mu určila hlavní 120mm kanon

Abrams má střílet po dronech kartáčovou municí: nová příručka americké armády mu určila hlavní 120mm kanon

Zdroj: Foto: U.S. Navy photo - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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