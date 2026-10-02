Německé ponorky Type 212A projdou modernizací: pod hladinou vydrží tři týdny a ruské námořnictvo takové nemá

Type 212A patří mezi mladší konstrukce dnešních konvenčních ponorek. První kus vstoupil do služby v roce 2002, poslední v roce 2017, takže celá třída vznikala patnáct let. Šest jich provozuje německé námořnictvo, další čtyři má Itálie. Základ je klasický, tedy dieselový pohon, k němuž je ale přidaný pohon nezávislý na vzduchu, a právě ten dělá z těchto plavidel něco jiného než běžnou ponorku s bateriemi.
Nejtišší pohon světa jí dovolí zmizet na tři týdny
Ponorka existuje jen do chvíle, než ji někdo uslyší. Hluk je to jediné, co ji spolehlivě prozradí, a systém nezávislý na vzduchu na palubě Type 212A je označovaný za nejtišší na světě. Konvenční ponorka s ním nemusí vyplouvat k hladině nabíjet baterie a zůstane ponořená až tři týdny v kuse.
Přívlastek „nejtišší na světě“ si přitom nikdo zvenčí neověří, akustické podpisy ponorek se neměří na veřejnosti. Ověřitelná je ta druhá část, tedy doba pod hladinou, a ta je u konvenčního plavidla mimořádná. Ruské námořnictvo, tedy nejpravděpodobnější protivník, žádnou konvenční ponorku se srovnatelnou výdrží nemá.
Vymění se navigace, velení i řízení zbraní. Detaily chybí
Modernizace se má týkat čtyř nejstarších německých ponorek. Zbylé dvě jdou stranou, protože se od starší čtveřice liší: mají modernější systémy, měří 57,2 metru místo 56 metrů a jejich výtlak je 1 830 tun proti 1 524 tunám. Přestavba se dotkne navigace, systému velení a řízení zbraní.
Konkrétní podoba úprav zveřejněná není, takže každé tvrzení o tom, o kolik budou ponorky po zásahu do útrob schopnější, je zatím odhad. Jisté je zatím jen to, které tři systémy se mění, a ty rozhodují o tom, jestli ponorka cíl najde a trefí. Skok ve výdrži nebo v tichosti pohonu z toho ale nevyplývá, těch se modernizace podle dostupného popisu netýká.
Sedmadvacet lidí na palubě a nečekaně hodně místa
Posádku tvoří pět důstojníků a dvaadvacet námořníků, dohromady tedy sedmadvacet lidí. Za tak nízkým číslem stojí automatizace a má to i vedlejší efekt: na palubě zbývá neobvykle hodně prostoru, na poměry ponorek se tam dá žít docela pohodlně.
Na hladině dosáhne Type 212A rychlosti 12 uzlů, ponořená zvládne až 20 uzlů, a sestoupí do hloubky 250 metrů. Užitečnější než tahle čísla je ale schopnost pohybovat se v malé hloubce a v zakalené vodě, kde jiná plavidla mají problém. Díky tomu se hodí na průzkum u pobřeží a na rychlé výpady, tedy přesně na to, co se dá čekat v mělkém Baltu.
Střela IDAS dokáže sestřelit vrtulník nad hladinou
Hlavní zbraní zůstávají torpéda ráže 533 mm, kterých ponorka veze třináct a vypouští je ze šesti torpédometů. Stejnými trubicemi může místo nich vysadit čtyřiadvacet min, takže z lovce se během jednoho vyplutí stane stavitel minového pole.
Z torpédometů se dá vypustit i střela IDAS, kterou se ponorka brání proti vzdušným hrozbám, především vrtulníkům s protiponorkovými torpédy. Ty umí Type 212A odhalit sonarem, a po vypálení zůstává střela s ponorkou spojená optickým kabelem, po kterém ji operátor z paluby navádí na cíl.