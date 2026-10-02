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Bolest v krku může odeznít už druhý den: stačí slaná voda, mléko s medem a pozor na nápoje nad 60 °C

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Škrábání v krku přijde většinou z ničeho nic a dokáže rozbít celý den. Většina toho, co ho umí zklidnit, přitom leží v kuchyni: sůl, med, citron, zázvor, máta a česnek. Tady je, jak je použít, a čemu se naopak při bolesti v krku vyhnout.
Bolest v krku může odeznít už druhý den: stačí slaná voda, mléko s medem a pozor na nápoje nad 60 °C

Bolest v krku může odeznít už druhý den: stačí slaná voda, mléko s medem a pozor na nápoje nad 60 °C

Zdroj: Foto: U.S. Navy photo by Journalist 1st Class Jeremy L. Wood. - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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