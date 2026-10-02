Rajčata, fazole i květiny vám samy nabízejí semínka zdarma. Kdo je ale utrhne o den dřív, může příští rok zasít naprosto mrtvá zrna

Rajčata, fazole, cukety, salát, lichořeřišnice, kosmea, měsíček a černucha patří k nejběžnějším obyvatelům českých zahrádek. A každý z nich na konci vegetace nabízí hotová semena, připravená k odebrání. Celý trik spočívá v tom, že plody a květy musí na rostlině zůstat déle, než jste zvyklí. Rajče nesklízíte do salátu, ale necháte ho přezrát. Fazolový lusk netrháte zelený, ale čekáte, až zhnědne a začne chrastit. Odkvetlou kosmeu nestříháte, protože právě v jejím suchém úboru se ukrývá příští ročník záhonu. Tenhle posun v myšlení, z konzumní sklizně na semenářskou, odděluje zahrádkáře, kteří každý rok kupují nové sáčky, od těch, kteří si osivo zajistí sami.
Jak vypadá zralé semeno u osmi nejčastějších druhů
Každý druh vysílá jiný vizuální signál, že jeho semena dozrála. Rozpoznat ho znamená odlišit úspěšný sběr od marného pokusu.
Rajče: Plod musí být plně vybarvený a jedlý. Semena uvnitř jsou v tu chvíli fyziologicky hotová. Fazol: Lusky zhnědnou, vyschnou a při zatřepání v nich semena rachotí. Zelený lusk znamená nezralé osivo. Cuketa: Plod přeroste konzumní velikost, slupka ztvrdne natolik, že ji nepromáčknete nehtem, a stopka uschne. Salát: Rostlina vyběhne do květu a na větvičkách se objeví chmýřité hlavičky připomínající pampelišku, uvnitř čekají drobná semínka. Lichořeřišnice: Kulovité plůdky hnědnou, svěšují se a snadno se odlamují od stonku. Kosmea: Suchý semenný úbor se začíná rozpadat a sypat. Měsíček: Zahnutá semena dozrávají rychle a vypadávají, takže vyžadují častou kontrolu. Černucha: Nafouklá tobolka křupne pod prsty a nahoře se pootevírá.
Společný jmenovatel? Barva přechází ze zelené do hnědé, obal tvrdne nebo křehne a rostlina přestává semeno zásobovat živinami. Kdo tyhle znaky přehlédne a sklidí o týden dřív, riskuje, že osivo nikdy nevzklíčí; podle
Royal Horticultural Society semeno odebrané před fyziologickým dozráním ztrácí schopnost klíčení. Proč rajčata potřebují fermentaci a fazole jen stín
Osm druhů se dělí do dvou skupin podle toho, odkud semena vybíráte: z mokrého plodu, nebo ze suchého obalu.
Mokrá cesta se týká rajčat a cuket. Rajčatová semena obaluje gel obsahující látky, které brání klíčení uvnitř vlhké dužniny. Stačí je s trochou vody nechat dva až tři dny kvasit ve sklenici při pokojové teplotě. Během fermentace se ochranný obal rozloží, těžká zralá semena klesnou ke dnu a lehká, nepoužitelná zůstanou u hladiny spolu s dužninou. Pak stačí slít, propláchnout v cedníku a rozložit na papír k sušení. U cukety je postup podobný, jen plod musí po utržení ještě zhruba dvacet dnů dozrávat v suchu, než ho rozříznete a semena vydlabete.
Suchá cesta funguje u fazolí, salátu i všech čtyř květin. Fazolové lusky necháte na keři, dokud nezačnou praskat. Salátové hlavičky protřepáváte do papírového sáčku, protože semena dozrávají postupně po větvích. Lichořeřišnici, kosmeu, měsíček i černuchu prostě otrháte nebo vytřesete ze suchých tobolek a úborů.
Podle nás představují rajče, fazol a salát ideální trojici pro začátečníka, mají jednoznačné signály zralosti a nevyžadují izolaci proti křížení. Cuketa je z celé osmičky nejnáročnější:
Seed Savers Exchange doporučuje ruční opylení nebo výraznou prostorovou izolaci, protože tykve se mezi sebou snadno kříží a potomstvo pak může vypadat i chutnat úplně jinak. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Tři kroky, které rozhodují o klíčivosti na příští jaro
Speciální vybavení nepotřebujete. Disciplína ve třech fázích ale rozhoduje o tom, zda na jaře z hlíny něco vyleze.
Nechat dozrát. Každý druh má svůj vizuální signál popsaný výše. Přeskočit tuto fázi znamená vyhodit práci celé sezony. Důkladně vysušit. Semena rozložte v jedné vrstvě na papírový tác, síťku nebo novinový papír. Místnost by měla být suchá, větraná a mimo přímé slunce. Relativní vlhkost pod 40 % je ideální. Sušení trvá podle druhu několik dnů až dva týdny. Uložit do chladu a tmy. Vysušená semena vložte do papírové obálky, tu popište druhem, odrůdou a rokem sběru a obálku uzavřete do těsnící nádoby nebo zipového sáčku. Skladujte v chladné místnosti nebo v lednici, tam ale jen tehdy, když je obal opravdu vzduchotěsný, jinak semena nasají kondenzovanou vlhkost.
Před jarním výsevem si klíčivost ověříte snadno: 25 až 50 semen položte mezi navlhčené vrstvy kuchyňské utěrky, vsuňte do pootevřeného igelitového sáčku a držte v teple. Po několika dnech spočítejte vyklíčená semena. Kvalitní osivo by mělo překročit 80% hranici; pokud výsledek zaostává, vysévejte hustěji nebo sáhněte po čerstvé dávce.
Kolik ušetříte a kde vlastní osivo vyměníte
Tři základní sáčky od českého producenta SEMO (keříčkové rajče za 24 korun, pnoucí fazol za 29 korun a hlávkový salát za 16 korun) vyjdou dohromady na necelých 70 korun. Přidejte čtyři květiny a cuketu a dostanete se k nižším stovkám za sezonu. U dražších hybridních rajčat, kde jeden balíček stojí i přes 50 korun, úspora roste ještě výrazněji.
Kdo chce svou sbírku rozšířit bez utrácení, může využít
Semínkovnu, celostátní síť semínkových knihoven fungující od roku 2015, kde se osivo sdílí bezplatně. Princip připomíná klasickou knihovnu: semena si vypůjčíte, vypěstujete a část nové úrody vrátíte zpět do oběhu. Jak dlouho vydrží semena životaschopná: přehled osmi druhů
Druh Orientační životnost Rajče 5–10 let Fazol cca 3 roky Cuketa 4–6 let Salát 5–6 let Lichořeřišnice až 10 let Kosmea 5 let Měsíček až 9 let Černucha 5 let
Nejdéle ze všech osmi vydrží lichořeřišnice a rajče; jedno správně usušené a uložené semínko může čekat na výsev celou dekádu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková